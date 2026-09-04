Das letzte „echte“ Dorf-Derby: Topspiele im Fokus

Das Wochenende steht vor der Tür – und das heißt wieder Unterhaus-Zeit. Wir haben einen Blick auf die kommende Runde im Tiroler Fußball geworfen und liefern euch einen kurzen Überblick über die spannendsten Spiele dieses Wochenendes.
SV Kematen – Völser SV (Freitag, 18.30 Uhr, Melach Road Kematen).
In der Tiroler Liga kommt es zum großen Derby zwischen Kematen und Völs. Die Truppe von Kematen-Trainer Elvir Karahasanovic ist mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage durchaus solide in die Saison gestartet. „Wir hatten viel mit Verletzungen zu kämpfen und die Spielansetzungen waren in den ersten Wochen etwas schwierig – meine Spieler haben das aber gut gemacht“, sagte Karahasanovic.
In der Nachbargemeinde Völs läuft es nach dem Last-Minute-1:0-Sieg gegen Titelfavorit IAC und Platz zwei in der Tabelle noch etwas besser. „Wir sind jung, hungrig und wollen mehr. Wir können aktuell jeden schlagen“, zeigte sich Völs-Trainer Lion Wetzel topmotiviert.
FC Kufstein – FC Lauterach (Freitag, 19.00 Uhr, Grenzlandstadion Kufstein).
Für Kufstein geht es in der Regionalliga West im Heimspiel gegen Lauterach darum, „daheim die ersten drei Punkte zu holen“, sagt Trainer Ronny Gercaliu. Personell musste der Ex-Profi weiterhin auf einige Spieler verzichten, die sich noch immer im Urlaub befinden. „Ich hoffe, die Spieler kommen jetzt endlich retour – im letzten Spiel hatten wir nur drei Wechselspieler“, erklärte der Ex-Profi. Dem 40-Jährigen fehlt aktuell nicht nur die Breite im Kader, sondern auch die Erfahrung, die diese Spieler mitbringen. „Damit hätten wir durchaus den ein oder anderen Punkt mehr machen können und müssen“, sagt der Trainer.
SR Oberlangkampfen – SV Langkampfen (Samstag, 17.00 Uhr, Erlenaustadion Oberlangkampfen).
Zum „letzten echten“ Dorf-Derby kommt es in der 1. Gebietsliga Ost zwischen Oberlangkampfen und Langkampfen. „Wir freuen uns schon sehr lange darauf und rechnen mit 700 bis 800 Zuschauern“, freut sich OLKA-Trainer Martin Pletzer. „Man kann im Dorf gar nicht spazieren gehen, ohne auf das Spiel angesprochen zu werden“, ergänzt Pletzer.
Der SV Langkampfen ist mit vier Siegen aus vier Spielen und einer Tordifferenz von 28:1 wohl der Favorit. „Wir sind gut in die Saison gestartet, aber unterschätzt wird niemand“, sagt Langkampfen-Trainer Armin Gruber.
Diese Begegnung ist das fan.at-Spiel der Runde – immer dienstags um 7 Uhr online auf Sportkrone.
SPG Rietz/Stams – FC Oberhofen Pfaffenhofen (Samstag, 17.30 Uhr, Sportplatz Rietz).
Zu einem Oberland-Derby kommt es in der 2. Landesliga Ost zwischen Rietz/Stams und Oberhofen/Pfaffenhofen. In den bisherigen acht Aufeinandertreffen der beiden Teams gingen fünf Spiele an den FC, drei an die SPG. Diese feierte mit dem 4:2-Auswärtssieg bei Paznaun den ersten „Dreier“ der Saison. Oberhofen/Pfaffenhofen liegt nach dem 1:0-Heimsieg gegen Thaur mit sieben Punkten auf dem vierten Tabellenplatz.
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