Das letzte „echte“ Dorf-Derby: Topspiele im Fokus

SV Kematen – Völser SV (Freitag, 18.30 Uhr, Melach Road Kematen).

In der Tiroler Liga kommt es zum großen Derby zwischen Kematen und Völs. Die Truppe von Kematen-Trainer Elvir Karahasanovic ist mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage durchaus solide in die Saison gestartet. „Wir hatten viel mit Verletzungen zu kämpfen und die Spielansetzungen waren in den ersten Wochen etwas schwierig – meine Spieler haben das aber gut gemacht“, sagte Karahasanovic.

In der Nachbargemeinde Völs läuft es nach dem Last-Minute-1:0-Sieg gegen Titelfavorit IAC und Platz zwei in der Tabelle noch etwas besser. „Wir sind jung, hungrig und wollen mehr. Wir können aktuell jeden schlagen“, zeigte sich Völs-Trainer Lion Wetzel topmotiviert.