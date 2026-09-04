Kollaps im Musikgeschäft und radikales Umdenken

Die Kosten für Mieten, Energie und Personal steigen. Es gibt immer weniger Fachkräfte zur Kundenbetreuung. Und das Kundenverhalten hat sich – wie im Buchhandel – stark verändert. Das heißt: neue Geschäftsmodelle finde! Gehört die Zukunft des Musikalienhandels – wie KI vermutet – Läden mit angeschlossener Musikschule, Coffeeshop, Instrumentenverkauf und -restaurierungswerkstätten? Wir werden radikal umdenken müssen!