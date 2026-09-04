Branchenführer fordern Umdenken in der Formel 1

Batterie-Management statt waghalsiger Brems-Manöver

Ein Szenario, das bei manchen Piloten vielleicht den Frust vergessen lässt. Viele Stars sind verärgert, dass das neue Motorenreglement das klassische Racing ausbremst. Statt das Limit zu jagen oder,wie bei Superstar Max Verstappen, möglichst spät zu bremsen, mutieren die Fahrer zu Batterie-Managern. Auf der Geraden muss man etwa vom Gas gehen, um den Energiehaushalt aufzuladen. Im Qualifying hängt die perfekte Runde nicht mehr vom puren fahrerischen Talent und Mut ab, sondern von der Software-Einstellung der Batterie. Verrückt – manche Kurven müssen bis zu 50 km/h langsamer gefahren werden, sonst verliert der Bolide auf der anschließenden Geraden Sekunden, weil die Batterie leer ist …