Österreichs WM-Held beim steirischen Volksfest

Ganz Deutschlandsberg steht kopf. Am Samstag (15.30 Uhr) kommt Meister LASK zum Pokal-Hit. 2500 bis 3000 Fans wollen dabei Sasa Kalajdzic sehen.
Deutschlandsberg rüstet sich für das Volksfest! „2500 bis 3000 Fans werden wohl kommen“, reibt sich DSC-Präsident Klaus Suppan die Hände, „denn ein aktueller Champions-League-Teilnehmer, der wie der LASK auch das Double geholt hat, war bei uns noch nie zu Gast.“
Wobei Kapitän Claudio Lipp (mit 320 Partien Einsatzrekordler der Weststeirer) & Co. bereits zweimal mit Serienmeister Salzburg die Klingen gekreuzt haben: Der gefürchtete Kunstrasen hatte für die „Roten Bullen“ allerdings wenig Schrecken: Am 18. Juli 2015 fuhren Soriano, Minamino, Laimer & Co. in Runde eins gnadenlos mit 7:0 drüber. 3500 Besucher sorgten für einen Stadion-Rekord. „Wahrscheinlich waren aber sogar mehr Leute da“, so Suppan (dessen Verein 1984 in Innsbruck im Viertelfinale sein Cup-Highlight absolviert hatte), „denn wir haben damals extra Tribünen aus der Koralmhalle aufgebaut.“
Auch das zweite Gastspiel der Bullen unter Marco Rose endete grausam: Neuerlich 0:7 am 15. Juli 2017 – Gulbrandsen & Co. ließen erneut die Muskeln spielen.
Für den Hit gegen Österreichs Top-Team LASK, das in Deutschlandsberg seine Generalprobe für den ersten Champion-League-Auftritt am Dienstag in Athen gegen AEK abspulen wird, gibt’s keine Zusatztribünen – sehr wohl aber wurden Paletten-Tribünen installiert: Jede Palette hat eine Belastungskapazität von 1400 kg, je drei liegen übereinander.
„Hoch werden wir vermutlich nicht gewinnen“, zwinkert Suppan mit Blick auf die jüngste 7:0-Cup-Demo des LASK in Kalsdorf, „aber unsere Spieler haben ein großes Ziel. Sie wollen besser gegen den LASK abschneiden als Celtic Glasgow beim 1:5.“
Pech für DSC-Coach Patrick Haring aber: Stürmer Jakob Hack hat sich gegen Tillmitsch das Kreuzband gerissen, seine Saison ist leider beendet.
Die DSC-Fans hoffen, dass Österreichs WM-Held Sasa Kalajdzic nach seiner Heimkehr aus Wolverhampton Samstag seine ersten LASK-Minuten abspult. Ist der Kunstrasen aber der richtige Ort?
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