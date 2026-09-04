Österreichs WM-Held beim steirischen Volksfest

Wobei Kapitän Claudio Lipp (mit 320 Partien Einsatzrekordler der Weststeirer) & Co. bereits zweimal mit Serienmeister Salzburg die Klingen gekreuzt haben: Der gefürchtete Kunstrasen hatte für die „Roten Bullen“ allerdings wenig Schrecken: Am 18. Juli 2015 fuhren Soriano, Minamino, Laimer & Co. in Runde eins gnadenlos mit 7:0 drüber. 3500 Besucher sorgten für einen Stadion-Rekord. „Wahrscheinlich waren aber sogar mehr Leute da“, so Suppan (dessen Verein 1984 in Innsbruck im Viertelfinale sein Cup-Highlight absolviert hatte), „denn wir haben damals extra Tribünen aus der Koralmhalle aufgebaut.“