Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

9 Tage nach Sturzflut

Zwei Arbeiter aus verschüttetem Tunnel gerettet

Ausland
04.09.2026 07:10
Rettungskräften ist es am Freitag gelungen, zwei Arbeiter lebend aus einem Tunnel im Norden ...
Rettungskräften ist es am Freitag gelungen, zwei Arbeiter lebend aus einem Tunnel im Norden Nepals zu bergen, in dem sie seit der verheerenden Sturzflut eingeschlossen waren, wie zwei Minister mitteilten.(Bild: AP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Neun Tage nach der fürchterlichen Sturzflut sind in Nepal zwei Menschen gerettet worden. Behörden schätzen die Flutschäden bislang auf 2,20 Milliarden Euro.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der nepalesische Energieminister Biraj Bhakta Shrestha teilte am Freitag mit, ein Mensch sei „soeben wohlbehalten aus dem Tunnel“ des Wasserkraftwerks Trishuli 3A gerettet worden. Kurz danach verkündete Innenminister Sudan Gurung: „Wir haben gerade erfahren, dass eine zweite Person gerettet wurde.“

„Ich bin so glücklich, mein Herz ist jetzt viel leichter“, sagte der Bruder eines der beiden geretteten Arbeiter, gegenüber der AFP.

Weitere Menschen könnten gerettet werden
Mehr als eine Woche lang waren die Beschäftigten des Wasserkraftwerks tief unter der Erde eingeschlossen. Rettungskräfte bahnten sich mit Sprengstoff und Baggern ihren Weg. In den kommenden Stunden könnten bis zu 42 weitere Personen gerettet werden, wie die BBC unter Berufung auf nepalesische Beamte berichtet.

Auf diesem von der nepalesischen Armee zur Verfügung gestellten Foto retten Soldaten im Rahmen ...
Auf diesem von der nepalesischen Armee zur Verfügung gestellten Foto retten Soldaten im Rahmen einer laufenden Rettungsaktion am Wasserkraftprojekt Trishuli 3A im nepalesischen Distrikt Rasuwa einen Arbeiter lebend aus einem Tunnel.(Bild: AFP/HANDOUT)

Bei der Sturzflut am 26. August waren nach einem Gletscherabbruch mehr als 1250 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 4200 werden noch vermisst, Tausende wurden obdachlos.

20.000 Häuser müssen wieder aufgebaut werden
Die Überschwemmungen haben nach vorläufigen Angaben der nepalesischen Katastrophenschutzbehörde Schäden in Höhe von mindestens 2,56 Milliarden Dollar (2,20 Milliarden Euro) verursacht. Rund 20.000 Häuser müssten wieder aufgebaut werden, davon seien mindestens 7500 zerstört worden, teilte der Leiter der Behörde, Dharma Raj Upreti, mit. Die Kosten für den Wiederaufbau in den ersten vier Monaten werden demnach auf rund 52,6 Millionen Dollar veranschlagt. Eine detaillierte Bewertung der Schäden stehe jedoch noch aus.

Frühwarnsystem soll kommen
Als Konsequenz aus der Katastrophe will sich Nepal Insidern zufolge mit einem neuen Frühwarnsystem besser schützen. Die Schlamm-und Gerölllawine war nach dem Gletscherabbruch durch das Flusstal des Trishuli an der Grenze zu China gerast.

Lesen Sie auch:
Die Flutwelle hat in Nepal enormen Schaden angerichtet, Hunderte Menschen kamen ums Leben.
Blitzschnell reagiert
Direktor rettet 900 Schüler vor Flutwelle in Nepal
30.08.2026
NGOs seit Jahren aktiv
Nepal-Katastrophe: Hilfe kommt auch aus Vorarlberg
02.09.2026
Spendenaufruf
Eine Burgenländerin sammelt für Opfer in Nepal
30.08.2026
Über 1000 Todesopfer
Sturzflut im Himalaya: Opferzahl steigt weiter an
01.09.2026

Ein Ausfall der Mobilfunknetze hatte bei der Flut mindestens vier Messstationen lahmgelegt. Nun sollen in der betroffenen Region seismische Sensoren, Kameras und eine Satellitenverbindung installiert werden, um die Datenübertragung auch bei einem Netzausfall zu sichern. Upreti bestätigte diese Pläne. Die neuen Kameras würden den Behörden Echtzeitdaten über den Wasserstand liefern, anhand derer dann SMS-Warnungen versendet werden könnten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
04.09.2026 07:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf