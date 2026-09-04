Zwei Arbeiter aus verschüttetem Tunnel gerettet

20.000 Häuser müssen wieder aufgebaut werden

Die Überschwemmungen haben nach vorläufigen Angaben der nepalesischen Katastrophenschutzbehörde Schäden in Höhe von mindestens 2,56 Milliarden Dollar (2,20 Milliarden Euro) verursacht. Rund 20.000 Häuser müssten wieder aufgebaut werden, davon seien mindestens 7500 zerstört worden, teilte der Leiter der Behörde, Dharma Raj Upreti, mit. Die Kosten für den Wiederaufbau in den ersten vier Monaten werden demnach auf rund 52,6 Millionen Dollar veranschlagt. Eine detaillierte Bewertung der Schäden stehe jedoch noch aus.