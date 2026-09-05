Zwei Tote bei Wanderunfällen in der Steiermark

Am Freitag kam es zu gleich zwei tödlichen Stürzen auf steirischen Bergen: Im Murtal stürzte eine 22-jährige Frau bei einer Wanderung im Bereich Großer Bösenstein ab. In Rohrmoos kam für einen 44-Jährigen nach einem Absturz im Bereich des Schiedecks jede Hilfe zu spät.
Eine 22-Jährige aus Tschechien war am Freitagvormittag mit ihrem Vater auf dem Wandersteig zwischen dem Großen Bösenstein und dem Sonntagskarspitz in den Hohentauern im Bezirk Murtal unterwegs. Gegen 11 Uhr kam die junge Frau aus eigenem Verschulden zu Sturz und stürzte rund 150 Meter über felsdurchsetztes Gelände ab.
Dabei erlitt sie tödliche Verletzungen. Sie musste von einem Polizeihubschrauber geborgen werden. Ihr Vater wurde vom Kriseninterventionsteam betreut.
Über Steilkante gestürzt
Am Freitagnachmittag kam es dann im Bezirk Liezen zu einem ähnlichen Unfall. Gegen 15.40 Uhr war eine vierköpfige Wandergruppe auf einem Wanderweg im Bereich des Schiedecks in Rohrmoos (Bezirk Liezen) unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 44-jähriger Deutscher ohne Fremdeinwirkung auf einer steilen Wiese zu Sturz.
In der Folge fiel er über eine Steilkante und schlug am darunter liegenden Gelände auf. Aufgrund des steilen und unwegsamen Geländes konnten seine Begleiter aber nicht zu dem Verunfallten absteigen. Sie setzten die Rettungskette in Gang. Die Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 14 konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die drei Begleiter wurden von einem Polizeihubschrauber ins Tal gebracht und vom Kriseninterventionsteam betreut.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.