Zwei Tote bei Wanderunfällen in der Steiermark

In der Folge fiel er über eine Steilkante und schlug am darunter liegenden Gelände auf. Aufgrund des steilen und unwegsamen Geländes konnten seine Begleiter aber nicht zu dem Verunfallten absteigen. Sie setzten die Rettungskette in Gang. Die Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 14 konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die drei Begleiter wurden von einem Polizeihubschrauber ins Tal gebracht und vom Kriseninterventionsteam betreut.