„Wheelies“ und Geisterfahrt: Biker (17) gestoppt

Keinen Führerschein, gefälschte Kennzeichen und eine lebensgefährliche Fahrweise – ein jugendlicher Biker (17) sorgte im Bezirk Völkermarkt für einen spektakulären Polizeieinsatz.
Szenen wie aus einem schlechten Actionfilm spielten sich auf der L117 in Richtung Sittersdorf ab: Eine Polizeistreife wollte den jungen Motorradfahrer aus dem Bezirk Völkermarkt stoppen. Doch statt anzuhalten, gab der 17-Jährige Vollgas! Im Zuge seiner Flucht verlor der Jugendliche augenscheinlich völlig die Nerven und pfiff auf sämtliche Verkehrsregeln.
Mit weit überhöhter Geschwindigkeit zog er immer wieder das Vorderrad hoch („Wheelies“), bretterte verkehrswidrig durch einen Kreisverkehr und überholte, wo es strikt verboten ist. Zeitweise war der Teenager sogar als rasender Geisterfahrer unterwegs. In Jaunstein war schließlich Endstation: Bei einem Wendemanöver verlor der 17-Jährige die Kontrolle und stürzte.
Es hagelt Anzeigen
Der Verkehrsrowdy kam zum Glück jedoch unverletzt davon. Doch auf ihn wartet nun eine Flut an Anzeigen. Denn abgesehen von seinem unverantwortlichem Fahrverhalten besitzt er gar keinen Führerschein, und das montierte Kennzeichen auf dem Motorrad entpuppte sich als gefälscht. Das wird ein teurer „Spaß“.
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