„Wheelies“ und Geisterfahrt: Biker (17) gestoppt

Es hagelt Anzeigen

Der Verkehrsrowdy kam zum Glück jedoch unverletzt davon. Doch auf ihn wartet nun eine Flut an Anzeigen. Denn abgesehen von seinem unverantwortlichem Fahrverhalten besitzt er gar keinen Führerschein, und das montierte Kennzeichen auf dem Motorrad entpuppte sich als gefälscht. Das wird ein teurer „Spaß“.