Polizei macht weiter Jagd auf „Zweirad-Rowdys“

Bei einer neuerlichen Schwerpunktaktion in der Bundeshauptstadt wurden binnen kurzer Zeit Dutzende E-Scooter-Lenker und Radfahrer von der Polizei zur Kasse gebeten.
Zum wiederholten Male nahm die Polizei Mitte der Woche Verkehrssünder auf zwei Rädern ins Visier. Und die Bilanz fällt einmal mehr ernüchternd aus: Neun Polizeibeamte führten im gesamten Stadtgebiet Schwerpunktaktionen durch – binnen zwölf Stunden hagelte es 90 Anzeigen und 195 Organmandate. Insgesamt wurden knapp 11.000 Euro an Geldbußen kassiert.
Augenmerk auch auf „auffrisierte“ Roller
Besonderes Augenmerk wurde unter anderem auf das Missachten von Rotlicht, Handynutzung am Steuer sowie „auffrisierte“ Roller gelegt. So zeigte sich, dass vor allem Radfahrer mit roten Ampeln offenbar nicht ganz zurechtkommen. Gleich 41 (!) Pedalritter wurden abgestraft, bei den E-Scooter-Lenkern waren es „nur“ neun.
Dass Elektro-Roller die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h in vielen Fällen überschreiten, ist ebenfalls bekannt. Bei der aktuellen Aktion wurden bei Rollentestungen mehrere Geräte mit bis zu 49 km/h gemessen.
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