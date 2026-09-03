Polizei macht weiter Jagd auf „Zweirad-Rowdys“

Augenmerk auch auf „auffrisierte“ Roller

Besonderes Augenmerk wurde unter anderem auf das Missachten von Rotlicht, Handynutzung am Steuer sowie „auffrisierte“ Roller gelegt. So zeigte sich, dass vor allem Radfahrer mit roten Ampeln offenbar nicht ganz zurechtkommen. Gleich 41 (!) Pedalritter wurden abgestraft, bei den E-Scooter-Lenkern waren es „nur“ neun.