„Haut ab!“: Proteste bei Besuch der FPÖ in Berlin

Lautstark und mit heftigen Protesten wurden die Wiener Freiheitlichen bei einem Rundgang mit der deutschen Schwesternpartei AfD durch Berlin-Neukölln empfangen. Es war sogar Polizeischutz nötig
Besuche bei Freunden laufen normalerweise anders ab: Die FPÖ Wien weilte für ein Arbeitstreffen bei der AfD-Fraktion des Berliner Abgeordnetenhauses. Mit dabei war auch Parteiobmann Dominik Nepp.
Mittwochabend stand ein Ausflug zu den Kriminalitäts-Hotspots der deutschen Bundeshauptstadt am Programm. Der Rundgang startete am Hermannplatz und führte über die berüchtigte Sonnenallee bis zur Karl-Marx-Straße. Doch die Tour in Neukölln blieb nicht ohne Gegenwind: Rund 50 Gegendemonstranten versammelten sich laut Berliner Polizei, um gegen den AfD-Besuch zu protestieren. Begleitet von Trillerpfeifen skandierten die Protestler Parolen wie „Nazis raus“, „Schämt euch“ und „Neukölln ist für alle“. Auch gegen die AfD richtete sich der lautstarke Protest. Immer wieder war „Ganz Berlin hasst die AfD“ zu hören. Einige Demonstranten skandierten zudem lautstark: „Haut ab, haut ab!“
Die Polizei rückte mit einer Hundertschaft an und versuchte, die beiden Lager voneinander zu trennen. Das gelang allerdings nicht immer. Teilweise kam es zu Rangeleien zwischen Demonstranten und Einsatzkräften. Die Lage war derart angespannt, dass die Polizei schließlich auch durchgreifen musste. Laut einer Polizeisprecherin wurden mindestens zwei Gegendemonstranten vorübergehend zur Feststellung ihrer Identität festgenommen. „Wenn eine ganze Einsatzhundertschaft Politiker vor Linksextremen schützen muss, nur weil sie durch Berlin-Neukölln spazieren wollen, zeigt das den Ernst der Lage“, so FPÖ-Politiker Stefan Berger zur „Krone“. Die nächste Abgeordnetenhauswahl in Berlin findet in zweieinhalb Wochen am 20. September statt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.