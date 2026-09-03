„Haut ab!“: Proteste bei Besuch der FPÖ in Berlin

Die Polizei rückte mit einer Hundertschaft an und versuchte, die beiden Lager voneinander zu trennen. Das gelang allerdings nicht immer. Teilweise kam es zu Rangeleien zwischen Demonstranten und Einsatzkräften. Die Lage war derart angespannt, dass die Polizei schließlich auch durchgreifen musste. Laut einer Polizeisprecherin wurden mindestens zwei Gegendemonstranten vorübergehend zur Feststellung ihrer Identität festgenommen. „Wenn eine ganze Einsatzhundertschaft Politiker vor Linksextremen schützen muss, nur weil sie durch Berlin-Neukölln spazieren wollen, zeigt das den Ernst der Lage“, so FPÖ-Politiker Stefan Berger zur „Krone“. Die nächste Abgeordnetenhauswahl in Berlin findet in zweieinhalb Wochen am 20. September statt.