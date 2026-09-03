Heidi Klum lernte bei Salzburger jetzt das Jodeln

Juchizer, Almschrei und Jodelgesang – Heidi Klum und ihre Kaulitz-Brüder beherrschen diese Tradition perfekt. Das haben die drei nun sogar schriftlich. Denn sie haben beim Pinzgauer „Jodeltoni“ erfolgreich einen Jodelkurs absolviert.
„Bill und Tom haben Vollgas gegeben. Die beiden sind wie zwei kleine Buben, die nicht erwachsen werden wollen, aber trotzdem sind sie Vollprofis in allem, was sie machen“, erzählt Toni der „Krone“. Topmodel-Ikone Heidi Klum habe sich ein bisschen zurückgehalten. „Sie hat lieber nur dezent im Hintergrund mit gejodelt.“
Kein Wunder, fand der Kurs doch unmittelbar nach der großen Geburtstagsparty der Kaulitz-Brüder beim Stanglwirt statt. Die beiden Musiker sind das ausgiebige Feiern als Rockstars durchaus gewohnt. Heidi Klum offensichtlich nicht mehr so, deshalb wurden die Kräfte beim Jodelkurs geschont. Für ein Jodel-Diplom hat es aber trotzdem gereicht.
Österreich-Ausflug in vierter Staffel zu sehen
Wer sich gerne selbst von den stimmlichen Fähigkeiten des illustren Dreiergespanns überzeugen möchte, der hat bald auf Netflix die Chance dazu. Denn ein Kamerateam hat den Kurs begleitet. Mit „Kaulitz & Kaulitz“ haben die beiden Superstar-Brüder nämlich eine eigene Reality-TV-Serie. Die vierte Staffel – in der der Österreich-Ausflug zu sehen sein wird – ist voraussichtlich ab Anfang 2027 über den Streaming-Dienst abrufbar.
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