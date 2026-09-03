Heidi Klum lernte bei Salzburger jetzt das Jodeln

Österreich-Ausflug in vierter Staffel zu sehen

Wer sich gerne selbst von den stimmlichen Fähigkeiten des illustren Dreiergespanns überzeugen möchte, der hat bald auf Netflix die Chance dazu. Denn ein Kamerateam hat den Kurs begleitet. Mit „Kaulitz & Kaulitz“ haben die beiden Superstar-Brüder nämlich eine eigene Reality-TV-Serie. Die vierte Staffel – in der der Österreich-Ausflug zu sehen sein wird – ist voraussichtlich ab Anfang 2027 über den Streaming-Dienst abrufbar.