Bergretter holten verletzten Labrador ins Tal

Ein Zusammenstoß mit einem Ast hatte böse Folgen für Labrador-Hündin „Amy“ in den Salzburger Bergen. Sie verletzte sich Donnerstagmittag schwer an der Schulter. Sechs Bergretter aus Altenmarkt rückten zu dem Vierbeiner aus und brachten ihn per Trage ins Tal.
Bei der Behandlung zeigte sich „Amy“ laut Bergrettern sehr tapfer. Wegen ihrer schweren Schulterverletzung wurde sie stehend auf der Gebirgstrage aus dem unwegsamen Gelände gebracht.
Unter den Bergrettern, die zur Hündin ausrückten, waren auch erfahrene Hundeführer dabei. Als Einsatzleiter zeichnete Simon Guggi für die Rettungsaktion verantwortlich.
Mit dem Auto wurde der letzte Teil des Weges zurückgelegt. Im Anschluss brachte „Amys“ Besitzer die Hündin in eine Tierklinik.
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