Wirbel im ÖVP-Bund: „Zustände wie in Nordkorea!“

„Zustände wie in Nordkorea“

Die Vorwürfe seiner Mitstreiter wiegen schwer. Ecker soll seine Wiederwahl als Obmann des Wirtschaftsbundes vorverlegt haben, um seine Macht zu erhalten und etwaige Gegenkandidaturen zu erschweren. „Es sind Zustände wie in Nordkorea“, wird kritisiert. Regulär hätte die Wahl erst nächstes Frühjahr abgehalten werden müssen – nun findet sie am 17. September statt – mit weniger Delegierten. „Die Vorverlegung erfolgte bewusst, um eine Kollision mit der 2027 beginnenden Vorwahlzeit zur Landtagswahl zu vermeiden“, kontert der ÖVP-Bund. Gewählt wird in Niederösterreich aber bekanntlich erst im Jahr 2028. Gegenkandidaten müssten laut „Krone“-Infos durch den Parteivorstand, oder mindestens sieben Bezirksgruppen nominiert werden.