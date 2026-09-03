Wanderin (66) stürzte auf ihr Gesicht: Verletzt

Gestürzt und unglücklich aufgeschlagen ist eine Wanderin aus dem Salzburger Land am Mittwochnachmittag in der Aschauer Klamm im benachbarten Bayern. Aufgrund ihrer starken Schmerzen wurde sogar ein Notarzt zum Einsatz angefordert.
Der Unfall ereignete sich kurz nach 13.30 Uhr in Schneizlreith, direkt an der Grenze zum Salzburger Land. Insgesamt neun Bergretter rückten zu der verletzten Wanderin aus, wie das Bayerische Rote Kreuz am Donnerstag mitteilte.
Ein Notarzt aus Bad Reichenhall kümmerte sich darum, die Schmerzen der Frau vor dem Abtransport zu lindern. Mit einer Gebirgstrage wurde die 66-Jährige im Anschluss zum Haiderhof gebracht. Von dort ging es für sie in einen Rettungswagen und weiter in die Kreisklinik Bad Reichenhall.
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