Wanderin (66) stürzte auf ihr Gesicht: Verletzt

Ein Notarzt aus Bad Reichenhall kümmerte sich darum, die Schmerzen der Frau vor dem Abtransport zu lindern. Mit einer Gebirgstrage wurde die 66-Jährige im Anschluss zum Haiderhof gebracht. Von dort ging es für sie in einen Rettungswagen und weiter in die Kreisklinik Bad Reichenhall.