Streit um 30.000 Euro für verpatztes Fensterputzen

Damit geriet die Version des Angeklagten ins Wanken, der schließlich einräumte, die Kratzer bei eigenen Reinigungsversuchen verursacht zu haben. Den Schaden wollte er der Firma unterschieben. „Heute hat er sich entschieden, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen“, erklärte Verteidigerin Andrea Concin. Die Zivilklage wurde abgewiesen. Strafrichter Dietmar Nußbaumer wertete unter anderem Unbescholtenheit, Geständnis und den Umstand, dass der schwere Betrug beim Versuch blieb, als mildernd. Urteil: 600 Euro Geldstrafe, weitere 600 Euro bedingt. Seine Gewerbeberechtigung darf der Lebensberater behalten. Das Urteil ist rechtskräftig.