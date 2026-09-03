ÖVP-Vorschlag: Eltern sollen für Kinder ansparen

Gesprochen werde darüber nämlich schon seit den Budgetverhandlungen, erzählte Bauer bei einem Hintergrundgespräch. Für das Startguthaben sind in den nächsten beiden Jahren denn auch je 40 Millionen Euro budgetiert. Dass diese aus dem Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) kommen, kritisierten die Grünen. „Bezahlt wird mit Familiengeldern, am meisten profitieren jene, die ohnehin am meisten auf die Seite legen können“, monierte die grüne Finanzsprecherin Nina Tomaselli, „wer jeden Euro für Miete, Essen und Schulsachen braucht, hat von diesem Modell wenig.“ Bauer meinte dazu, dass auch kleinere Beträge Kindern ein Startkapital garantieren können.