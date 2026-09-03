„Dann ist sogar gegen Salzburg etwas möglich“

David St. Pölten bittet am Sonntag Goliath Red Bull Salzburg zum Cup-Tanz. 2014 gab’s das Duell im Finale. Mit von der Partie: Trainer Gerald Baumgartner, dessen Elf den Bullen damals 2:4 unterlag. Ein Jahr davor hatte er das Cup-Märchen mit Pasching sogar vollendet.
Die „Wölfe“ im ÖFB-Cup gegen Red Bull Salzburg, da war ja was. Richtig. 2014 stürmte St. Pölten als Zweitligist ins Finale, unterlag im Wörtherseestadion vor 11.500 Fans den Bullen schließlich mit 2:4. Mit von der Partie: Gerald Baumgartner. „Das war eine richtig coole Saison, mein zweites Finale in Folge“, erinnert sich der damalige SKN-Coach, der bereits ein Jahr zuvor ein Fußball-Märchen geschrieben hatte, mit dem Drittligisten Pasching den Cup völlig überraschend holte.
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