„Dann ist sogar gegen Salzburg etwas möglich“

Die „Wölfe“ im ÖFB-Cup gegen Red Bull Salzburg, da war ja was. Richtig. 2014 stürmte St. Pölten als Zweitligist ins Finale, unterlag im Wörtherseestadion vor 11.500 Fans den Bullen schließlich mit 2:4. Mit von der Partie: Gerald Baumgartner. „Das war eine richtig coole Saison, mein zweites Finale in Folge“, erinnert sich der damalige SKN-Coach, der bereits ein Jahr zuvor ein Fußball-Märchen geschrieben hatte, mit dem Drittligisten Pasching den Cup völlig überraschend holte.