„Das ist Kehrseite der Unterstützung für Ukraine“

Sabotageakte, Cyberangriffe und Drohnensichtungen sorgen in Deutschland für wachsende Sorge. Osteuropaexperte Gerhard Mangott sieht darin die „Kehrseite der Unterstützung für die Ukraine“. Russland wolle mit hybriden Angriffen Angst und Unsicherheit schüren und so Druck auf die deutsche Ukrainepolitik ausüben. Im krone.tv-Interview spricht Mangott über Russlands Ziele, mögliche Gegenmaßnahmen und die Frage, wie gefährdet Österreich ist. Mehr dazu sehen Sie im Video!