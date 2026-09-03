„Ich habe ein Flugticket, definitiv ohne Rückkehr“

Conny Hütter nahm die „Krone“ für das Sommergespräch mit auf eine Ballonfahrt in der oststeiermark Dabei plauderte sie über die letzte Sommervorbereitung ihrer Laufbahn, die Entscheidung zum Karriereende – welche Ziele sie im Winter noch hat und darüber, warum es für die 33-Jährige kein Zurück mehr gibt und ihre weitere Zukunft.