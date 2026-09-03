„Ich habe ein Flugticket, definitiv ohne Rückkehr“

Conny Hütter nahm die „Krone“ für das Sommergespräch mit auf eine Ballonfahrt in der oststeiermark Dabei plauderte sie über die letzte Sommervorbereitung ihrer Laufbahn, die Entscheidung zum Karriereende – welche Ziele sie im Winter noch hat und darüber, warum es für die 33-Jährige kein Zurück mehr gibt und ihre weitere Zukunft.
Nichts für schwache Nerven! „Ich hab nicht gewusst, was mich erwartet. Es war aber richtig spannend: diese Ruhe, Freiheit, das Dahinschweben. Wenn ich das Gefühl auch im Winter habe, dann wird es mega“, schwärmt Conny Hütter. Das steirische Ski-Ass lud die „Krone“ ja zu einem speziellen Interview ein: einer Ballonfahrt über der Oststeiermark.
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