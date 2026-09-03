Wie der Islamismus unseren Staat unterwandert

Zurück zu Derad: Der Verein hat potenzielle Terroristen davon abgebracht, Anschlagspläne zu schmieden, und ihnen gezeigt, wie man die Ziele über den Weg des legalistischen Islamismus erreicht. Dabei wird eine gezielte Strategie verfolgt: Man gibt sich zunächst liberal weltoffen – egal, ob Personen, Organisationen oder Vereine. So dringt man in die Gesellschaft und deren Strukturen vor, um danach aus diesen Strukturen heraus die Beeinflussung in Richtung islamischer Staat zu verbreiten.