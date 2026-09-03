Als 19-Jährige schlief, Böller ins Zimmer geworfen

Der 20-jährige Niederösterreicher verteidigt sich: „Vier Jahre lang war sie wie eine Schwester für mich. Ich würde ihr doch nie wehtun wollen.“ Seit der Schule war der Lehrling mit dem Opfer eng befreundet. Bis der junge Mann seine erste Liebe traf. „Ich hab’ meiner besten Freundin gesagt, dass ich jetzt nicht mehr so viel Zeit hab.“ Da hätte die 19-Jährige angefangen, im Freundeskreis über ihn zu schimpfen. „Im Rausch bin ich dann auf die Idee gekommen, ihr einen Denkzettel zu verpassen.“