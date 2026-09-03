Jetzt ist Niederösterreich dem Merkur ganz nahe

Acht Jahre nach dem Start war es am Donnerstag soweit: Die europäisch-japanische Raumsonde BepiColombo trat die finale Phase ihrer Reise zum Merkur an. Viele Millionen Kilometer von der Erde entfernt haben sich die beiden wissenschaftlichen Orbiter vom Transportmodul getrennt. Sie werden Ende des Jahres ihre Umlaufbahn um den Merkur erreichen und den sonnennächsten Planeten kartografieren, die chemische und geologische Zusammensetzung seiner Oberfläche sowie sein Magnetfeld untersuchen. Mit an Bord ist Technologie aus Niederösterreich.