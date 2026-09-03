Der Islam ist immer politisch

Die Schwierigkeit bei diesem Verbot – so sind sich die Experten hierzulande einig – dürfte es allerdings sein, zu definieren, was der politische Islam überhaupt sei. Und da stellt sich dann schon die Frage, ob es einen unpolitischen Islam überhaupt gibt und ob nicht diese Religion mit ihrem Absolutheitsanspruch und ihrer Intoleranz gegenüber Ungläubigen nicht als solche politisch ist. Politisch, weil sie die historisch gewachsenen Werte des christlichen Abendlandes ebenso wie jene der Aufklärung, also Menschenrechte und Demokratie, ablehnt.