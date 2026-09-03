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„Krone“-Kommentar

Der Islam ist immer politisch

Kolumnen
03.09.2026 18:10
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Andreas Mölzer
Von Andreas Mölzer
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Geradezu apokalyptisch hat es sich angehört, als Bundeskanzler Christian Stocker beim ORF-„Sommergespräch“ meinte, er wolle nicht, dass seine Enkel in einem Kalifat aufwachsen müssten, weshalb er nun ein Verbot des politischen Islam durchsetzen werde.

EINERSEITS kann man jenen Kritikern kaum widersprechen, die in dieser Ankündigung wieder einmal das völlig parteitaktisch motivierte, populistische Kopieren von langjährigen freiheitlichen Forderungen sehen.

ANDERERSEITS ist das, was Stockers Kanzleramtsministerin Claudia Bauer in diesem Zusammenhang sagte, dass nämlich der fundamentalistische Islamismus eine der größten Gefahren unserer Tage darstellt, absolut zu unterstreichen.

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Die Schwierigkeit bei diesem Verbot – so sind sich die Experten hierzulande einig – dürfte es allerdings sein, zu definieren, was der politische Islam überhaupt sei. Und da stellt sich dann schon die Frage, ob es einen unpolitischen Islam überhaupt gibt und ob nicht diese Religion mit ihrem Absolutheitsanspruch und ihrer Intoleranz gegenüber Ungläubigen nicht als solche politisch ist. Politisch, weil sie die historisch gewachsenen Werte des christlichen Abendlandes ebenso wie jene der Aufklärung, also Menschenrechte und Demokratie, ablehnt.

Den politischen Islam verbieten zu wollen und gleichzeitig aber zu meinen, der Islam gehöre zu Europa, wird sich also nicht ausgehen

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