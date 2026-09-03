10.000 Passagiere pro Tag: Die Koralmbahn legt zu

Neuer Fahrplan wird keine Revolution

Seit der Eröffnung fahren die ÖBB 29-mal täglich zwischen den beiden Landeshauptstädten. Dazu kommen noch fünf Verbindungen durch die private Westbahn, welche ab Jahresende bis nach Lienz fahren möchte. Einen möglichen Personenverkehr für die Südbahn angemeldet hat abgesehen davon bisher nur die kleine Firma Silverstar Railways, heißt es von der zuständigen Behörde Schienen Control. Ab Dezember 2027 könnte die tschechische RegioJet von Wien über Graz nach Marburg (und weiter nach Kroatien) fahren, hier gibt es aber noch keine offizielle Meldung.