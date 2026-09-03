Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Bahnverbindung

10.000 Passagiere pro Tag: Die Koralmbahn legt zu

Steiermark
03.09.2026 19:00
Seit Mitte Dezember 2025 fahren Personenzüge durch den Koralmtunnel.
Seit Mitte Dezember 2025 fahren Personenzüge durch den Koralmtunnel.(Bild: ÖBB)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Fast neun Monate nach Eröffnung der Koralmbahn steigen die Fahrgastzahlen. Wurden zunächst 7000 Passagieren pro Tag gezählt, so sind es mittlerweile 10.000, welche auf der neuen Strecke zwischen der Steiermark und Kärnten unterwegs sind. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Meilenstein, Jahrhundertprojekt, Zeitenwende: Es waren viele große Worte, welche die Inbetriebnahme der Koralmbahn im Dezember 2025 begleiteten. 130 Kilometer lang ist die neue Strecke zwischen Klagenfurt und Graz, Herzstück ist der 33 Kilometer lange Koralmbahntunnel.

Nach der Anfangseuphorie pendelten sich die Fahrgastzahlen laut den ÖBB auf gut 7000 pro Tag ein. „Mittlerweile sind es bereits 10.000 Fahrgäste. Damit ist klar: Die neue Verbindung ist eine echte Verbesserung für die Menschen im Süden Österreichs“, berichtet jetzt der SPÖ-Verkehrssprecher im Parlament, Wolfgang Moitzi. 

Neuer Fahrplan wird keine Revolution
Seit der Eröffnung fahren die ÖBB 29-mal täglich zwischen den beiden Landeshauptstädten. Dazu kommen noch fünf Verbindungen durch die private Westbahn, welche ab Jahresende bis nach Lienz fahren möchte. Einen möglichen Personenverkehr für die Südbahn angemeldet hat abgesehen davon bisher nur die kleine Firma Silverstar Railways, heißt es von der zuständigen Behörde Schienen Control. Ab Dezember 2027 könnte die tschechische RegioJet von Wien über Graz nach Marburg (und weiter nach Kroatien) fahren, hier gibt es aber noch keine offizielle Meldung. 

Der Steirer Wolfgang Moitzi ist SPÖ-Verkehrssprecher.
Der Steirer Wolfgang Moitzi ist SPÖ-Verkehrssprecher.(Bild: SPÖ)

War der Fahrplanwechsel im Vorjahr noch eine echte Revolution, der allein für den Fernverkehr ein Plus von 30 Prozent bracht, so wird heuer wohl nur an kleinen Schrauben gedreht. So soll eine für Pendler und Studenten wichtige Frühverbindung zwischen Graz und Leoben wieder eingeführt werden. Die nächsten großen Weichenstellungen folgen wohl Ende 2029 mit der Eröffnung des Semmering-Basistunnels. 

Lesen Sie auch:
Der Landesgeschäftsführer des steirischen AMS, Karl-Heinz Snobe, zieht eine erste positive ...
Krone Plus Logo
Bilanz nach 8 Monaten
Koralmbahn kurbelt den Arbeitsmarkt im Süden an
02.08.2026
Krone Plus Logo
Erste sechs Monate
Koralmbahn-Bilanz: Mehr Ausflügler, weniger Autos
07.06.2026
Unvergesslicher Tag
Lebenstraum Koralmbahn wurde endlich wahr
30.03.2026

Neue Züge für die Steiermark
Angekündigt sind auch neue Züge: Ab 13. September sind die ersten modernisierten City-Doppelstockzüge in der Steiermark im Einsatz. 2028 folgen auf den inneralpinen Interregio-Strecken (etwa zwischen Graz und Linz sowie zwischen Graz und Innsbruck) 31 Railjet M von Siemens, die extra dafür konzipiert wurden

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
03.09.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
167.858 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Oberösterreich
„Hatten nur 90 Sekunden Zeit Seile anzubringen“
157.168 mal gelesen
Markus Sturm (li.) und Manfred Führmann tauchen zu dem Wrack in 160 Meter Tiefe.
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
114.566 mal gelesen
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Außenpolitik
Berlin sendete Moskau auch militärische Botschaft
2094 mal kommentiert
Das israelische System Lora wurde getestet, während Moskau in Berlin als Terror-Drahtzieher ...
Innenpolitik
„Parteifreunde“ wollen Babler und Stocker stürzen
1622 mal kommentiert
Andreas Babler ist mehr als nur angezählt. Christian Stockers Schicksal könnte mit seiner Person ...
Außenpolitik
Außenministerin lädt russischen Botschafter vor
1401 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat den russischen Botschafter einbestellt.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf