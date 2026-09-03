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Vor allem im Osten

Sommer statt Herbst: So mild wird die Nacht

Wetter
03.09.2026 18:00
In Wien liegen die Temperaturen zunächst noch zwischen 21 und 25 Grad.
In Wien liegen die Temperaturen zunächst noch zwischen 21 und 25 Grad.(Bild: Soloviova Liudmyla - stock.adobe.com)
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Von krone.at

Wer Donnerstagabend noch unterwegs ist, kann die Jacke vielerorts noch zu Hause lassen: Der September zeigt sich am Donnerstag noch einmal erstaunlich mild. Vor allem im Osten halten sich die Temperaturen lange auf angenehmem Niveau. In Wien sind am Abend noch bis zu 25 Grad drin.

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Vor allem im Westen und Süden zeigt sich der Himmel freundlicher, während im Norden und Osten noch kompaktere Wolkenfelder unterwegs sind. Im Donauraum macht sich zudem mäßiger bis zeitweise lebhafter Westwind bemerkbar.

In Wien noch bis zu 25 Grad
Besonders mild bleibt der Abend im Osten. In Wien liegen die Temperaturen zunächst noch zwischen 21 und 25 Grad. Dazu ziehen einige Wolken über die Bundeshauptstadt, größere Regenmengen sind aber nicht zu erwarten.

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Bis zu 20 Grad in Nacht
Im Laufe der Nacht wird es langsam kühler. In Wien werden Tiefstwerte um 20 Grad erwartet, außerhalb der Stadt und in höheren Lagen liegen die Werte entsprechend tiefer. Vielerorts bleibt die Nacht trocken, regional ziehen weiterhin Wolkenfelder durch.

Dichte Wolken am Freitag
Der Freitag startet im Osten zunächst noch mit einigen dichteren Wolken. Tagsüber setzt sich aber immer häufiger die Sonne durch und auch die Temperaturen legen wieder zu auf bis zu 31 Grad.

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