Gall bleibt auf Podestkurs! Aber Mas zieht davon

Die Etappe wurde geprägt von einer 30-köpfigen Spitzengruppe, die zeitweise fast acht Minuten vor dem Peloton fuhr. Am vorletzten Anstieg wurde die Gruppe gedrittelt, im Schlussanstieg setzte sich Omrzel entscheidend ab und feierte den größten Erfolg seiner Karriere. In der Favoritengruppe übernahm Decathlon knapp 15 km vor dem Ziel das Kommando, kurz darauf attackierte Gall. Nur Mas und Roglic hielten mit dem 28-Jährigen mit, ehe Mas den Turbo zündete und seinen Vorsprung ausbaute. „Er hat im perfekten Moment attackiert. Er fährt auf einem sehr hohen Niveau“, sagte Gall.