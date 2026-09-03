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12. Vuelta-Etappe

Gall bleibt auf Podestkurs! Aber Mas zieht davon

Sport-Mix
03.09.2026 18:26
Felix Gall
Felix Gall(Bild: EPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Felix Gall hat seinen Vorsprung im Kampf um das Podium bei der Vuelta auf der 12. Etappe zwar ausgebaut, aber weitere Sekunden auf Spitzenreiter Enric Mas verloren. Der Osttiroler belegte am Donnerstag bei der Bergankunft nach 166,6 km von Vera auf den Calar Alto den siebenten Platz, 27 Sekunden hinter dem führenden Spanier. 

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Den Tagessieg holte sich der 20-jährige Slowene Jakob Omrzel (Bahrain), der sich am Schlussanstieg aus einer größeren Ausreißergruppe abgesetzt hatte.

  Gall kam nach 4.560 Höhenmetern gemeinsam mit dem Gesamtzweiten Primoz Roglic (Red Bull) ins Ziel und ist als Gesamtdritter mit einem Rückstand von 2:06 Minuten auf Mas weiter auf Podestkurs. Auf den Slowenen Roglic fehlen dem Decathlon-Kapitän 21 Sekunden. „Für uns war es ein guter Tag“, bilanzierte Gall, dessen Ziel es war, direkte Konkurrenten im Kampf ums Podest abzuhängen.

Konkurrent Onley stürzte
Das gelang, weil Oscar Onley in der Anfangsphase der Etappe an einem Kreisverkehr stürzte. Der Ineos-Profi konnte mit Schürfwunden weiterfahren, verlor aber etwas Zeit und ist nun Gesamtfünfter (+4:29) hinter Richard Carapaz (+3:53). Der Ecuadorianer kam hinter Gall und Roglic bei der höchsten Bergankunft der diesjährigen Spanien-Rundfahrt auf 2.151 Metern über die Ziellinie. Galls Edelhelfer Gregor Mühlberger wurde Tageszehnter und ist weiter Gesamtneunter (+8:27).

  Die Etappe wurde geprägt von einer 30-köpfigen Spitzengruppe, die zeitweise fast acht Minuten vor dem Peloton fuhr. Am vorletzten Anstieg wurde die Gruppe gedrittelt, im Schlussanstieg setzte sich Omrzel entscheidend ab und feierte den größten Erfolg seiner Karriere. In der Favoritengruppe übernahm Decathlon knapp 15 km vor dem Ziel das Kommando, kurz darauf attackierte Gall. Nur Mas und Roglic hielten mit dem 28-Jährigen mit, ehe Mas den Turbo zündete und seinen Vorsprung ausbaute. „Er hat im perfekten Moment attackiert. Er fährt auf einem sehr hohen Niveau“, sagte Gall.

Nächste Bergankunft am Samstag
Am Freitag wartet eine hügelige Etappe über 192,8 km von Almunecar nach Loja mit fast 3.300 Höhenmetern, ehe am Samstag bei der Bergankunft auf den Sierra de La Pandera wieder Veränderungen im Gesamtklassement zu erwarten sind.

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