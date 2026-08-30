Kampf gegen Islamismus: Bauer arbeitet an Verbot

FPÖ will Bauer Arbeit ersparen

Die Freiheitlichen wollen der Integrationsministerin diese Arbeit ersparen. „Frau Bauer muss keine Punktationen erfinden, Arbeitsgruppen beschäftigen oder die nächste Schlagzeile produzieren. Ein freiheitlicher Antrag für ein Verbotsgesetz gegen den politischen Islam liegt längst am Tisch“, erklärte Generalsekretär Michael Schnedlitz. Die FPÖ hätte wiederholt ein entsprechendes Verbotsgesetz im Parlament eingebracht. Jedoch seien derartige Anträge unter anderem 2020 und zuletzt im März 2026 unter anderem mit den Stimmen der ÖVP abgelehnt worden.