Wir kosten uns durch die neuen McDonald’s-Drinks

Persönlicher Favorit

Mein Favorit war eindeutig der Iced Strawberry Matcha Latte. Die Erdbeere bringt Süße mit, der Matcha bleibt aber trotzdem erkennbar. Für mich die stimmigste Kombination und mit seinen rosa-grünen Schichten definitiv auch ein Hingucker. Leon setzte dagegen auf Pink Dragonfruit & Sprite. Sprite Zero trifft hier auf Guave, Yuzu und Drachenfrucht. Für ihn der klare Sieger.