Wir kosten uns durch die neuen McDonald’s-Drinks

Matcha mit Erdbeere, Ananas mit Bobas oder Red Bull mit Waldmeister: Bei Mc Donalds wird es jetzt ziemlich ausgefallen im Becher. Österreich darf sich auf insgesamt acht neue Drinks freuen. Wir haben uns schon vorab durch alle durchgekostet. Am Ende hatten wir jedenfalls zwei klare Favoriten.
Zur Auswahl stehen gleich acht ziemlich unterschiedliche Drinks: Beim Strawberry Melon Refresher schwimmen gefriergetrocknete Erdbeeren mit, der Tropic Pineapple Refresher kommt mit Erdbeer-Bobas. Dazu gibt’s den Pink Dragonfruit & Sprite mit Guave, Yuzu und Drachenfrucht sowie den Cherry Kiss & Sprite mit Sauerkirsche und Cold Foam.
Ausgefallene Energizer
Etwas ausgefallener wird’s bei den beiden Energizern mit Red Bull. Wer lieber bei Kaffee und Matcha bleibt, kann zwischen Iced Latte Caramel und Iced Strawberry Matcha Latte wählen.
Besonders neugierig machte uns Red Bull Waldmeister. Eine Kombination, die erst einmal ziemlich schräg klingt. Der typische Waldmeister-Geschmack ist jedenfalls deutlich zu erkennen und macht den Energy-Drink zu einem der ungewöhnlichsten Kandidaten im Test.
Persönlicher Favorit
Mein Favorit war eindeutig der Iced Strawberry Matcha Latte. Die Erdbeere bringt Süße mit, der Matcha bleibt aber trotzdem erkennbar. Für mich die stimmigste Kombination und mit seinen rosa-grünen Schichten definitiv auch ein Hingucker. Leon setzte dagegen auf Pink Dragonfruit & Sprite. Sprite Zero trifft hier auf Guave, Yuzu und Drachenfrucht. Für ihn der klare Sieger.
Ab 9. September in ganz Österreich
Die acht alkohlfreien Drinks sind ab 9. September österreichweit erhältlich. MyMcDonald’s-Mitglieder können bereits seit 3. September über Gutscheine in der App vorkosten.
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