Geisterfahrerin (32) rast auf Drogen durch Italien

Irrfahrt dauerte rund 40 Minuten

Schnell eilte die Polizei heran und wollte die Frau im Kastenwagen aufhalten, doch die Deutsche legte kurzerhand den Rückwärtsgang ein und floh. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein und blockierte alle Fluchtwege und konnte die Frau nach der rund 40-minütigen Irrfahrt schließlich stoppen.