Nach 50 km getoppt
Geisterfahrerin (32) rast auf Drogen durch Italien
Eine deutsche Geisterfahrerin hat auf einer italienischen Autobahn für einen Großeinsatz gesorgt. Unter Drogeneinfluss wendete die 32-Jährige und fuhr rund 50 (!) Kilometer entgegen der Fahrtrichtung.
Auf der kurvenreiche Autostrada 1, der längsten Autobahn Italiens, wendete die Deutsche plötzlich ihr Fahrzeug und begann eine lebensgefährliche Geiserfahrt zwischen Bologna und Florenz.
Bei der Autobahnpolizei gingen im Minutentakt mehrere Notrufe ein, auch das Verkehrsleitsystem erkannte die Falschfahrerin und sperrte die Autobahn. Doch die Frau fuhr einfach weiter (siehe Posting unten).
Irrfahrt dauerte rund 40 Minuten
Schnell eilte die Polizei heran und wollte die Frau im Kastenwagen aufhalten, doch die Deutsche legte kurzerhand den Rückwärtsgang ein und floh. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein und blockierte alle Fluchtwege und konnte die Frau nach der rund 40-minütigen Irrfahrt schließlich stoppen.
Im Krankenhaus diagnostizierten die Ärzte eine Cannabisvergiftung – also eine mutmaßliche Überdosierung mit der Droge. Die Geisterfahrerin muss nun vor Gericht verantworten, ihr Führerschein wurde eingezogen und das Auto beschlagnahmt.
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