Generalleutnant Vodosek wird neuer Bundesheer-Chef

Bisheriger Favorit in Ungnade gefallen

Hofbauer, der Planungschef des Bundesheeres, galt lange Zeit als gesetzt und erfreut sich großer Beliebtheit in der Truppe. Er soll aber „in Ungnade“ gefallen sein, weil er den kritischen Landesverteidigungsbericht geschrieben hat. Darin wurde dargestellt, dass das Bundesheer seinen „Aufbauplan 2032+“ aus Geldmangel reduzieren und zeitlich verzögern muss. Dem neuen Generalstabschef Vodosek wird angekreidet, dass er ÖVP-nahe ist. Der Rüstungschef hat weniger Fans als Hofbauer.