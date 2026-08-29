Was passiert nun mit den verurteilten Islamisten?

„Interdisziplinäres Fachteam“ soll eingesetzt werden

Doch was passiert nun mit den Dutzenden verurteilten Terroristen, die in Justizanstalten sitzen oder auf Bewährung sind? Was passiert mit jenen, die in Zukunft verurteilt werden? Mit denen, die gerichtliche Weisungen zu einem Deradikalisierungsprogramm haben? Man wolle die Betreuung nun in die Hände von „interdisziplinären Fachteams“ legen – aus dem Bereich von Psychologie, Sozialarbeit und Vollzug.