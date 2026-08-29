Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Regierung feuert Derad

Was passiert nun mit den verurteilten Islamisten?

Gericht
29.08.2026 06:00
Swift-Attentäter Beran A. (li.) und der Wiederholungsterrorist Ali K. (Mi.) werden von Derad ...
Swift-Attentäter Beran A. (li.) und der Wiederholungsterrorist Ali K. (Mi.) werden von Derad betreut. Genau wie Wien-Attentäter Kujtim F. (re.) vor Jahren. Er wurde von der Polizei während des Anschlags erschossen.(Bild: Krone-Collage/Krone, APA/MAX SLOVENCIK, zVg)
Porträt von Sophie Pratschner
Von Sophie Pratschner

Der Deradikalisierungsverein hat laut Verfassungsschutz selbst Verbindungen zum extremistischen Islamismus! Das Justizministerium beendete nun die Zusammenarbeit. Hunderte radikale Islamisten werden aber auf freiem Fuß und hinter Gittern von dem Verein betreut.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Beran A., der Swift-Attentäter. Ahmed G., der in Villach ein Blutbad anrichtete. Ali K., der Bursche, der einen Anschlag auf den Wiener Hauptbahnhof plante. Kujtim F., der 2020 in der Innenstadt in Wien einen Terroranschlag verübte. Und noch viele mehr. Betraut mit der Deradikalisierung dieser gefährlichen Islamisten ist – nach deren strafrechtlicher Verurteilung – der Verein Derad. Das gehört jetzt aber der Vergangenheit an.

Verbindungen zur Muslimbruderschaft
Am Freitag beendete das Justizministerium diese Zusammenarbeit. Denn die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst habe Anhaltspunkte, dass Mitglieder des Vereins – auch aus der höheren Ebene – einen Bezug zur Muslimbruderschaft aufweisen. Das ist eine islamistische Bewegung mit dem Ziel, eine Staatsordnung auf Grundlage der Scharia zu erreichen – durch eine Unterwanderung der Gesellschaft.

Zitat Icon

Das ist Quatsch.

Derad-Mitgründer und Obmann Moussa Al-Hassan Diaw

Für eine Deradikalisierungsstelle sind solche Verbindungen freilich problematisch. Dort weist man die Vorwürfe entschieden zurück. Mitgründer und Obmann Moussa Al-Hassan Diaw: „Das ist Quatsch.“ Man habe sogar vor der Muslimbruderschaft gewarnt.

Ministerium: „Es kann keinen Graubereich geben“
„In dem hochsensiblen Umfeld der Deradikalisierungsarbeit mit wegen islamistischer Straftaten Verurteilter darf es keine Graubereiche geben. Deshalb hat das Justizministerium in Abstimmung mit dem Innenministerium unmittelbar gehandelt und beendet die Zusammenarbeit mit Derad“, nimmt Justizministerin Anna Sporrer Stellung.

„Interdisziplinäres Fachteam“ soll eingesetzt werden
Doch was passiert nun mit den Dutzenden verurteilten Terroristen, die in Justizanstalten sitzen oder auf Bewährung sind? Was passiert mit jenen, die in Zukunft verurteilt werden? Mit denen, die gerichtliche Weisungen zu einem Deradikalisierungsprogramm haben? Man wolle die Betreuung nun in die Hände von „interdisziplinären Fachteams“ legen – aus dem Bereich von Psychologie, Sozialarbeit und Vollzug.

Zitat Icon

Ich habe schon lange das Gefühl, und das sagen mir auch meine Mandanten, dass sie bei anderen Vereinen besser aufgehoben sind.

Anwältin Anna Mair

Bild: AP/Matthias Schrader

Anwältin Anna Mair, die in zig Terrorverfahren verteidigt hat, weiß aber: „Um Deradikalisierungsmaßnahmen zu leisten, muss man sich mit dem Islam und auch dem IS auseinandersetzen.“ Aus Erfahrung weiß sie aber auch: „Mandanten haben mir schon öfter gesagt, dass sie mit anderen Vereinen bessere Fortschritte gemacht haben als mit Derad.“

„Bekannte“ Terroristen betreut
Der Verein betreute beispielsweise den Wien-Attentäter vor dem furchtbaren Terroranschlag in der Innenstadt. Genau wie jene Jugendlichen, die am Hauptbahnhof oder Westbahnhof Attentate verüben wollten und nach ihrer Verurteilung erneut auffällig wurden. Und den völlig unbelehrbaren Attentäter von Villach. Besonders außerhalb der Bundeshauptstadt genießt Derad fast schon eine Monopolstellung – andere Angebote sind rar. 

Lesen Sie auch:
Die islamistische Muslimbruderschaft, die die Politik unterwandern will, hat laut Schätzungen ...
In Österreich
Muslimbruderschaft hat Hunderte Mitglieder
28.08.2026
Nähe zu Islamismus?
Schwere Vorwürfe gegen Deradikalisierungsstelle
28.08.2026
„Kein Universalrezept“
Warum Deradikalisierung so oft ohne Erfolg bleibt
02.10.2025

200 Personen sollen aktuell von dem Deradikalisierungsverein betreut werden, der vom Ministerium finanziert wird – oder wurde. Wie sich die Extremismusbekämpfung nun in Zukunft gestalten soll, ist offen ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
29.08.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Leichen von Benedikt (24) und Fiona (19) geortet
206.516 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mit Ölsperren werden austretendes Kerosin und Öl aufgefangen.
Ausland
Hunderte Reisende vermisst: Video zeigt Todeswelle
134.406 mal gelesen
Die heftige Sturzflut in Nepal riss bislang unzählige Menschen mit sich. 
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
120.118 mal gelesen
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Innenpolitik
Weidels Ausrutscher ist sicher nichts zum Lachen
1207 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Babler: „ORF-Gehälter sind aus dem Lot geraten“
992 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler in „Was jetzt? Die ,Krone‘-Sommergespräche“ mit Christian Nusser und ...
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
863 mal kommentiert
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Mehr Gericht
Regierung feuert Derad
Was passiert nun mit den verurteilten Islamisten?
Rettung rückte an
Angeklagter drohte bei Prozess mit Suizid
„War eine Racheaktion“
Verurteilt: Gerichtshof in Wien mit Eiern beworfen
Zusatz- und Reststrafe
Fehlgeleitete Überweisung: Empfänger griff zu
Per Diversion beendet
Schlagabtausch zwischen zwei Soldaten endet remis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf