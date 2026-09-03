FIS fixiert jährliche Ski-Weltmeisterschaften

Machbarkeitsstudie erfolgreich

„Nachdem eine vorläufige Machbarkeitsstudie vorgelegt wurde, die sich auf den sportlichen Wert, die Kalenderplanung sowie kommerzielle und mediale Rechte konzentrierte, hat sich das FIS-Council auf das Konzept, die Frequenz von FIS-Weltmeisterschaften zu erhöhen, geeinigt“, hieß es in einer Mitteilung.