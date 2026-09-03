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FIS fixiert jährliche Ski-Weltmeisterschaften

Wintersport
03.09.2026 18:19
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Symbolbild(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Internationale Ski- und Snowboardverband (FIS) will ab 2032 fast jährlich Weltmeisterschaften ausrichten. Wie das FIS-Council im Rahmen einer zweitägigen Sitzung in Thun entschied, sollen die Titelkämpfe in allen nicht-olympischen Jahren ausgetragen werden. 

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Derzeit finden Weltmeisterschaften der Alpinen und Nordischen nur in ungeraden Jahren statt. Angedacht ist laut FIS-Angaben auch, bereits 2028 zusätzliche Weltmeisterschaften auszutragen.

Machbarkeitsstudie erfolgreich
„Nachdem eine vorläufige Machbarkeitsstudie vorgelegt wurde, die sich auf den sportlichen Wert, die Kalenderplanung sowie kommerzielle und mediale Rechte konzentrierte, hat sich das FIS-Council auf das Konzept, die Frequenz von FIS-Weltmeisterschaften zu erhöhen, geeinigt“, hieß es in einer Mitteilung.

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Die nächsten alpinen Weltmeisterschaften finden 2027 in Crans-Montana in der Schweiz statt, die Nordischen kämpfen in Falun in Schweden um WM-Medaillen. Die Snowboarder und Freestyler sind im Montafon in Vorarlberg und in Kühtai in Tirol angesetzt.

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