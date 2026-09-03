Hagel! Millionenschaden in Stainzer Gärtnerei

„So etwas haben wir noch nicht erlebt“

Besonders schlimm erwischte es die bekannte Gärtnerei Schacherl in Stainz, die am „Tag danach“ geschlossen hatte. „Die Hagelkörner waren vier bis sechs Zentimeter groß und haben unsere Glashäuser schwer in Mitleidenschaft gezogen“, schildert Firmenchef Hannes Schacherl der „Krone“. „Unseren Betrieb gibt es jetzt seit 40 Jahren, aber so etwas habe ich noch nie erlebt.“