Rekord in der Nacht nach einer „finsteren“ Zeit

Das Diamond League Finale in Zürich steigt am Wochenende ohne Leichtathleten aus Oberösterreich. Nach Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger hat auch ÖLV-Rekord-Dreispringer Endi Kingley die Saison bereits beendet. In welcher die Linzer Stabhochspringerin Lisa Gruber (21) zurück ist: Nach einer „finsteren“ Zeit sprang sie nun in der Nacht neuen OÖ-Rekord.
„Take Me To The Moon!“ Mit diesem Song von Ian Asher hinterlegte Lisa Gruber auf Instagram passend die Bilder ihres Rekordsprungs, welcher der Linzerin nun bei Nacht gelang! In der Finsternis von Pottenstein überquerte die Stabhochspringerin beim ’Nightjump’ 4,35m – OÖ-Rekord!
Lisa kann endlich wieder strahlen
„Das bedeutet mir sehr viel – und endlich hab’ ich mal eine Saison ohne größere Probleme“, kann Österreichs beste Stabhochspringerin heuer wieder strahlen. Endlich! Waren die letzten Jahre doch von Erkrankungen und Verletzungen überschattet.
„Aufgeben ist keine Option“
Zwei Knie-OPs und Schulterprobleme sind Geschichte. Die Herzmuskelentzündung infolge einer Covid-Impfung von 2021 wirkt leider immer noch nach! „Belastungen wie früher sind nicht in jedem Training möglich“, so die Athletin des LAC BMD Amateure Steyr, für die aber immer klar war: „Aufgeben ist keine Option!“
Olympia 2028 im Visier
Lisa fehlen nun auf Kira Grünbergs ÖLV-Rekord nur noch 10 cm und sie kann internationale Events ins Visier nehmen: „Auch dank dem Olympiazentrum und Coach Rudy Bourguignon: Er passt das Training super an und ist ein toller Mensch!“
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