Rekord in der Nacht nach einer „finsteren“ Zeit

„Aufgeben ist keine Option“

Zwei Knie-OPs und Schulterprobleme sind Geschichte. Die Herzmuskelentzündung infolge einer Covid-Impfung von 2021 wirkt leider immer noch nach! „Belastungen wie früher sind nicht in jedem Training möglich“, so die Athletin des LAC BMD Amateure Steyr, für die aber immer klar war: „Aufgeben ist keine Option!“