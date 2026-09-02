Traumstrände adé! Coach nun am harten Rieder Boden

Bis heuer war er Nationaltrainer der deutschen Beachvolleyballer am Sand daheim, nun kehrte er nach Österreich zurück und wechselt auf den harten Hallenboden: Alexander Prietzel ist neuer Coach bei Vizemeister UVC Ried und bat die Innviertler nun zum Trainingsstart.
Statt Hamburg ist nun Ried sein ’Stützpunkt’. Statt maximal einer Handvoll Spielern hat er nun gleich rund 15 im Training – und statt Sand hat er nunmehr harten Hallenboden unter den Füßen: Alexander Prietzel! Acht Jahre lang arbeitete der Steyrer (erfolgreich) in Deutschland, war seit 2021 als Beachvolley-Nationaltrainer in Hamburg tätig.
Rückkehr nach Ried
„Ich war zehn Jahre lang an den schönsten Stränden der Welt – aber mir geht’s um das Funkeln in den Augen der Athleten! Das hab’ ich hier genauso“, sagt der Steyrer, der ein „Beach“-Angebot einer anderen Nation ablehnte: „Ich wollte nicht wieder bei Null anfangen.“ Auch die Linzer Steelvolleys holten sich für ihr Damen-Topteam einen Korb: „Das Angebot hat mit meinen Vorstellungen nicht übereingestimmt.“ Sehr wohl das Paket von Ried, wo Prietzel nach erfolgreichen Zweitliga-Jahren in Perg schon vor einem Jahrzehnt arbeitete, ehe es nach dem Aufstieg in Liga 1 an den „Beach“ ging. Nun das Comeback!
Ex-Kapitän als Co-Trainer
„Der Untergrund ist egal. Klar sind die technischen Voraussetzungen andere, aber man muss den Sport nicht neu erfinden“, sagt der 38-jährige Neo-Coach von Österreichs Vizemeister UVC Ried, wo er nun zum Trainingsstart bat. Jener Mann, der bei den Hallen-Volleyballern nun die Eigenverantwortung vorantreiben will! Bei dem Tomek Rutecki nach seinem Karriereende nunmehr als Co-Trainer fungiert! Und dessen Team am 18. Oktober bei Bisamberg in die AVL-Saison startet!
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