Traumstrände adé! Coach nun am harten Rieder Boden

Rückkehr nach Ried

„Ich war zehn Jahre lang an den schönsten Stränden der Welt – aber mir geht’s um das Funkeln in den Augen der Athleten! Das hab’ ich hier genauso“, sagt der Steyrer, der ein „Beach“-Angebot einer anderen Nation ablehnte: „Ich wollte nicht wieder bei Null anfangen.“ Auch die Linzer Steelvolleys holten sich für ihr Damen-Topteam einen Korb: „Das Angebot hat mit meinen Vorstellungen nicht übereingestimmt.“ Sehr wohl das Paket von Ried, wo Prietzel nach erfolgreichen Zweitliga-Jahren in Perg schon vor einem Jahrzehnt arbeitete, ehe es nach dem Aufstieg in Liga 1 an den „Beach“ ging. Nun das Comeback!