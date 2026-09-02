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Damen in Gosau

Auftakt zum Skiweltcup bei sommerlichen 28 Grad

Oberösterreich
02.09.2026 20:00
Pia Hauzenberger (li.) und Nicole Eibl sind schon voller Vorfreude auf den Damen-Weltcup am ...
Pia Hauzenberger (li.) und Nicole Eibl sind schon voller Vorfreude auf den Damen-Weltcup am 28./29.12. in Gosau.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Noch 117 Tage bis zum Event, schon 1000 Tickets wurden verkauft – der Heimweltcup der Damen in Gosau (28./29.12.) steht in den Startlöchern. Bei der Auftaktveranstaltung im Vitalhotel Gosau stand aber weder ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober noch Landeshauptmann Thomas Stelzer im Vordergrund, sondern die vielen freiwilligen Helfer.

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Die ÖSV-Präsidentin fesch im Dirndl, in 117 Tagen wird Roswitha Stadlober dann dick eingepackt im Anorak die Hände schütteln. Und das werden zahlreiche sein – immerhin steht hinter der Organisation eines Weltcuprennens eine Vielzahl an helfenden Händen. Alleine beim Get-together war die Tennishalle beim Vitalhotel Gosau gerammelt voll.

Alexandra Gadola-Gamsjäger hat die Koordination über 500 Helfer inne: „Ich würde sagen, ich habe meine Männer voll im Griff.“ Für die Region ist das Damen-Rennen am 28. und 29. Dezember ein Segen.

Heimrennen als Motivationsschub
„Es ist ein tolles Skigebiet, das so wieder in den Mittelpunkt gerückt wird. Heimrennen sind für unsere Sportlerinnen auch immer etwas Besonderes. Das hat alleine Julia Scheib mit ihren zwei Siegen in Sölden und am Semmering in der letzten Saison gezeigt“, freut sich Stadlober. Ein Strahlen in den Augen hatten auch schon Nicole Eibl und Pia Hauzenberger. Die beiden B-Kader-Athletinnen dürfen in Gosau als Vorläuferinnen starten.

ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober mit LH Thomas Stelzer
ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober mit LH Thomas Stelzer(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Hans Pum und LR Achleitner
Hans Pum und LR Achleitner(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Rupert Schiefer (li.) mit Bürgermeister Markus Schmaranzer
Rupert Schiefer (li.) mit Bürgermeister Markus Schmaranzer(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Koordinatorin Alexandra Gadola-Gamsjäger mit den Helfern Rudolf Kreidl (li.) und Lukas Islitzer
Koordinatorin Alexandra Gadola-Gamsjäger mit den Helfern Rudolf Kreidl (li.) und Lukas Islitzer(Bild: Wolfgang Spitzbart)

Apropos Vorläufer! Wie würde sich denn Landeshauptmann Thomas Stelzer auf den zwei Brettern machen? „Ich habe auf der Zwieselalm das Skifahren gelernt und ich fahre meist ziemlich zügig“, zwinkert der Landesboss. Der sich bei 28 Grad und in Anzugschuhen für ein Foto in die Skibindung zwängte.

Mit dabei auch: Landesrat Markus Achleitner, Hans Pum, Christian Mitter (Sportlicher Leiter ÖSV), Gosaus Bürgermeister Markus Schmaranzer, Rupert Schiefer (OK-Chef), Christian Schirlbauer (Salzkammergut Tourismus), Christoph Glaser vom OÖ Tourismus, OÖ-Landessportdirektor Gerhard Rumetshofer, Birgit Pilotto und Rupert Steger (beide ÖSV).

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