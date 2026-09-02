Auftakt zum Skiweltcup bei sommerlichen 28 Grad

Noch 117 Tage bis zum Event, schon 1000 Tickets wurden verkauft – der Heimweltcup der Damen in Gosau (28./29.12.) steht in den Startlöchern. Bei der Auftaktveranstaltung im Vitalhotel Gosau stand aber weder ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober noch Landeshauptmann Thomas Stelzer im Vordergrund, sondern die vielen freiwilligen Helfer.
Die ÖSV-Präsidentin fesch im Dirndl, in 117 Tagen wird Roswitha Stadlober dann dick eingepackt im Anorak die Hände schütteln. Und das werden zahlreiche sein – immerhin steht hinter der Organisation eines Weltcuprennens eine Vielzahl an helfenden Händen. Alleine beim Get-together war die Tennishalle beim Vitalhotel Gosau gerammelt voll.
Alexandra Gadola-Gamsjäger hat die Koordination über 500 Helfer inne: „Ich würde sagen, ich habe meine Männer voll im Griff.“ Für die Region ist das Damen-Rennen am 28. und 29. Dezember ein Segen.
Heimrennen als Motivationsschub
„Es ist ein tolles Skigebiet, das so wieder in den Mittelpunkt gerückt wird. Heimrennen sind für unsere Sportlerinnen auch immer etwas Besonderes. Das hat alleine Julia Scheib mit ihren zwei Siegen in Sölden und am Semmering in der letzten Saison gezeigt“, freut sich Stadlober. Ein Strahlen in den Augen hatten auch schon Nicole Eibl und Pia Hauzenberger. Die beiden B-Kader-Athletinnen dürfen in Gosau als Vorläuferinnen starten.
Apropos Vorläufer! Wie würde sich denn Landeshauptmann Thomas Stelzer auf den zwei Brettern machen? „Ich habe auf der Zwieselalm das Skifahren gelernt und ich fahre meist ziemlich zügig“, zwinkert der Landesboss. Der sich bei 28 Grad und in Anzugschuhen für ein Foto in die Skibindung zwängte.
Mit dabei auch: Landesrat Markus Achleitner, Hans Pum, Christian Mitter (Sportlicher Leiter ÖSV), Gosaus Bürgermeister Markus Schmaranzer, Rupert Schiefer (OK-Chef), Christian Schirlbauer (Salzkammergut Tourismus), Christoph Glaser vom OÖ Tourismus, OÖ-Landessportdirektor Gerhard Rumetshofer, Birgit Pilotto und Rupert Steger (beide ÖSV).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.