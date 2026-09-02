Auftakt zum Skiweltcup bei sommerlichen 28 Grad

Heimrennen als Motivationsschub

„Es ist ein tolles Skigebiet, das so wieder in den Mittelpunkt gerückt wird. Heimrennen sind für unsere Sportlerinnen auch immer etwas Besonderes. Das hat alleine Julia Scheib mit ihren zwei Siegen in Sölden und am Semmering in der letzten Saison gezeigt“, freut sich Stadlober. Ein Strahlen in den Augen hatten auch schon Nicole Eibl und Pia Hauzenberger. Die beiden B-Kader-Athletinnen dürfen in Gosau als Vorläuferinnen starten.