September startet mit Sonne – aber nicht überall

Der September legt am Dienstag einen recht freundlichen Start hin. Gerade im Osten kann die Sonnenbrille schon in der Früh mit, während sich im Süden noch einige Wolken halten. Im Tagesverlauf wird es dann fast überall zumindest zeitweise sonnig. Ganz ohne Schauer geht es aber nicht.
Im Laufe des Tages setzt sich dann in ganz Österreich zumindest zeitweise die Sonne durch. Besonders häufig zeigt sie sich im Norden und Nordosten. Damit dürfen sich auch Wien, Niederösterreich und das Burgenland über längere sonnige Phasen freuen.
Vereinzelte Quellwolken
Ganz stabil bleibt es aber nicht: Über den Bergen und im Süden wachsen wieder Quellwolken, einzelne Schauer oder auch ein kurzes Gewitter sind dort möglich. Dazu weht mäßiger Wind aus Süd bis West.
Zur Wochenmitte wieder mehr Schauer
Am Mittwoch wird es vor allem im Süden wieder etwas unbeständiger. Von Kärnten bis ins Burgenland sind einige Schauer möglich, im südlichen Bergland auch einzelne Gewitter.
Im Donauraum und im östlichen Flachland bleibt die Sonne dagegen weiterhin häufig dabei. Erst ab Donnerstag kündigt sich laut UWZ wieder ruhigeres und zunehmend sommerlich heißes Herbstwetter an.
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