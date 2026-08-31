Putin bei Treffen mit Xi betont zuversichtlich

SCO nun „vollwertige internationale Organisation“

Putin würdigte, dass die von China und Russland initiierte SCO sich inzwischen zu einer vollwertigen internationalen Organisation entwickelt habe. Xi wiederum sagte laut russischer Übersetzung, dass die SCO einen wichtigen Beitrag leiste für die Stabilität und die Entwicklung der Region. Der Gipfel in Bischkek solle zur weiteren Entwicklung der Organisation beitragen, sagte Xi.