BFI meldet Hälfte aller Mitarbeiter beim AMS an

Beim BFI stehen weit mehr Jobs auf der Kippe als bisher bekannt war. Weniger Aufträge des AMS, sinkende Budgets in der aktiven Arbeitsmarktpolitik und zahlreiche offene Ausschreibungen zwingen das Bildungsinstitut, den Gürtel enger zu schnallen. Das betrifft mittlerweile einen großen Teil der Belegschaft. Nicht nur 25 bis 30 Trainer im Nordburgenland – die „Krone“ berichtete -, sondern insgesamt 65 der rund 140 Mitarbeiter im ganzen Land wurden mittlerweile beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet. Einige Kündigungen wurden bereits ausgesprochen, könnten bei neuen Aufträgen aber wieder zurückgenommen werden, heißt es von der Geschäftsleitung.