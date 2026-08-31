Alcaraz gelang bei US Open erfolgreiches Comeback

„Schwere fünf Monate“

Erleichtert schrie Alcaraz seine Freude über den Sieg heraus. „Es waren sehr schwere fünf Monate für mich. Ich hätte mir kein besseres Turnier aussuchen können, um wieder zu spielen“, sagte Alcaraz im Interview auf dem Platz im Arthur Ashe Stadion. „Ich will nicht lügen, es gab einige Zweifel vor dem Spiel. Ich habe versucht, alles zu vergessen. Ich bin sehr glücklich, glatt in drei Sätzen zu gewinnen.“