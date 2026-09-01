Der letzte der Bee Gees: Barry Gibb wird heute 80

Mit seiner zweiten Frau Linda, einer ehemaligen Miss Edinburgh, ist Gibb seit 1970 verheiratet. Das Paar lebt überwiegend in Miami und gelegentlich in Großbritannien. Die beiden haben fünf Kinder. Steve Gibb (52) ist Gitarrist in mehreren Heavy-Metal-Gruppen und spielt auch in der Band seines Vaters. Ob Gibb, der sich seit dem Ritterschlag 2018 Sir Barry nennen darf, noch einmal auf die Bühne zurückkehrt, ist fraglich. In letzter Zeit ist es stiller um den letzten Bee Gee geworden. Auf seiner Website und seinen Social-Media-Kanälen tut sich kaum noch etwas. Sein bisher letztes Konzert gab Barry Gibb 2019.