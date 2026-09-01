Ehemaliges Dorfwirtshaus nun mit Bildungsauftrag

Premiere für Lehrer

Für seinen Kollegen David Fehringer ist der Schulstart überhaupt ein persönliches Debüt. Der ehemalige Rettungssanitäter wird sich um neun Taferlklassler kümmern, die mit der zweiten Schulstufe unterrichtet werden. Fehringer kennt die Waldorfpädagogik nicht nur aus seinem Pädagogikstudium, das er im Vorjahr mit einem Master abschloss. „Das Schöne ist, dass auch ich jetzt die erste Klasse mache. Ich war selbst Waldorfschüler, stieß aber erst in der zweiten Schulstufe dazu. Nun kann ich diese Lücke schließen. Die Arbeit mit Kindern ist die ehrlichste, die man sich wünschen kann.“