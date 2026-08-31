Intensivstation! Sorge um Sänger Lionel Richie

Große Sorgen um Musiklegende Lionel Richie! Der Sänger wurde nach einem Auftritt im US-Bundesstaat Missouri ins Krankenhaus gebracht. Richie sei am Ende seiner Show sichtlich angeschlagen gewesen.
Der Popstar befinde sich aktuell auf der Intensivstation, berichtet das Promi-Portal „TMZ“. Der Star sei auf eigenen Wunsch in ein Krankenhaus in St. Louis gebracht worden. Während eines Konzerts am Samstag zeigte Richie sichtliche Erschöpfung. Bei seinem Abschlusslied „All Night Long“ forderte er einen Stuhl an, wie Zeugen bestätigten.
Dies ist nicht das erste Gesundheitsproblem des vierfachen Grammy-Preisträgers. Im Juni kollabierte Richie bereits während eines Auftritts in Minnesota und musste die Show abbrechen.
Nach einer Unterbrechung verließ der Künstler die Bühne, während seine Band weiterspielte. Etwa eine Stunde später kündigte Saxophonist Dino Soldo die Absage an – Richie „fühle sich nicht wohl“.
Daraufhin wurden zwei weitere Konzerte in Chicago und Columbus in Ohio abgesagt. Veranstalter Live Nation gab bekannt: „Nach ärztlicher Empfehlung hat Lionel Richie die nächsten Shows verschoben, um sich auszuruhen.“
Später versicherte Richie seinen Fans, dass es ihm gutgehe. „Danke für alle Nachrichten und eure Liebe“, schrieb er auf Instagram. „Es geht mir gut, und ich bin dankbar für euch alle.“ Jetzt müssen sie wieder um ihr Idol bangen ...
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