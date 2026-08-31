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Herbst bringt wieder gravierende Öffi-Sperren

Wien
31.08.2026 17:00
Floridsdorf trifft es wieder besonders hart: Ab 8. September werden in der Donaufelder Straße ...
Floridsdorf trifft es wieder besonders hart: Ab 8. September werden in der Donaufelder Straße 1100 Meter Gleise erneuert(Bild: Simon Wöhrer)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Das große Bauprogramm der Wiener Linien geht jetzt weiter: davon betroffen sind die U6 und gleich mehrere Straßenbahnen. 

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Der Baustellensommer bei den Wiener Linien ist gerade erst zu Ende gegangen, doch schon stehen die nächsten großen Sperren vor der Tür:

  • Straßenbahnlinien 25, 26 und 27: Auf Floridsdorf kommen wieder massive Einschränkungen zu. Ab 14. September bis Ende des Jahres fahren die drei Bimlinien nicht zwischen Josef-Baumann-Gasse und Floridsdorf fahren und werden umgeleitet bzw. kurzgeführt. Die Linie 25 fährt von Aspern, Oberdorfstraße bis Josef-Baumann-Gasse und übernimmt von dort die Strecke der Linie 27 bis Aspern Nord. Die Linie 26 fährt von Hausfeldstraße über die Josef-Baumann-Gasse bis Kagran. Die Linie 27 fährt zwischen Strebersdorf und Floridsdorf. Als Ersatz ist die Buslinie 26E zwischen Floridsdorf und Josef-Baumann-Gasse unterwegs. 

     

  • Die Gleisbaustelle in der Brünner Straße geht zuvor in die finale Phase und wird noch in der ersten Septemberhälfte abgeschlossen, wie es von den Wiener Linien dazu heiß. Seit Montag, dem 31. August sind zudem wieder alle Abbiegespuren bei der Auffahrt zur A22 an der Kreuzung Brünner Straße/Shuttleworthstraße frei.

  • U6-Station Neue Donau: In Fahrtrichtung Floridsdorf entfällt der Halt in der Station von 14. September bis voraussichtlich Ende 2026.
(Bild: Simon Wöhrer)
  • Linien D und 1: In der Althanstraße erhält der D neue Gleise. Von 28. September bis Mitte November fährt er daher in zwei Abschnitten: zwischen Nußdorf und Augasse und zwischen Börse und Absberggasse. Von 20. Oktober bis Mitte Dezember werden auch die Gleise in der Windtenstraße erneuert. Der 1er wird ab 27. Oktober bis Mitte Dezember von der Knöllgasse zum Reumannplatz umgeleitet.
  • Linie 49: Ab 14. September modernisieren die Wiener Linien die Gleisanlagen in der Huglgasse und Märzstraße. Von 21. September bis 31. Oktober können zwischen Hütteldorfer Straße und Schweglerstraße keine Straßenbahnen fahren. Die Linie 49 wird eingestellt und die Linien 9, 46 und 52 übernehmen einen Großteil der Strecke des 49ers, Fahrgäste können auch auf die U3 ausweichen.
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