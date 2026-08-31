Herbst bringt wieder gravierende Öffi-Sperren

Die Gleisbaustelle in der Brünner Straße geht zuvor in die finale Phase und wird noch in der ersten Septemberhälfte abgeschlossen, wie es von den Wiener Linien dazu heiß. Seit Montag, dem 31. August sind zudem wieder alle Abbiegespuren bei der Auffahrt zur A22 an der Kreuzung Brünner Straße/Shuttleworthstraße frei.