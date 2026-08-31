Herbst bringt wieder gravierende Öffi-Sperren

Das große Bauprogramm der Wiener Linien geht jetzt weiter: davon betroffen sind die U6 und gleich mehrere Straßenbahnen.
Der Baustellensommer bei den Wiener Linien ist gerade erst zu Ende gegangen, doch schon stehen die nächsten großen Sperren vor der Tür:
Die Gleisbaustelle in der Brünner Straße geht zuvor in die finale Phase und wird noch in der ersten Septemberhälfte abgeschlossen, wie es von den Wiener Linien dazu heiß. Seit Montag, dem 31. August sind zudem wieder alle Abbiegespuren bei der Auffahrt zur A22 an der Kreuzung Brünner Straße/Shuttleworthstraße frei.
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