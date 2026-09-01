365 Tage Business am Red Bull Ring

Der Red Bull Ring am Spielberg ist weit mehr als die Bühne für internationale Motorsport-Highlights: An nahezu 365 Tagen im Jahr wird Österreichs bekannteste Rennstrecke zur außergewöhnlichen Location für Business-Events, Tagungen und Firmenveranstaltungen mit Erlebnisfaktor. (Bild: Lucas Pripfl / Red Bull Ring)