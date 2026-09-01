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365 Tage Business am Red Bull Ring

Wirtschaft
01.09.2026 00:01
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Der Red Bull Ring am Spielberg ist weit mehr als die Bühne für internationale ...
Der Red Bull Ring am Spielberg ist weit mehr als die Bühne für internationale Motorsport-Highlights: An nahezu 365 Tagen im Jahr wird Österreichs bekannteste Rennstrecke zur außergewöhnlichen Location für Business-Events, Tagungen und Firmenveranstaltungen mit Erlebnisfaktor.(Bild: Lucas Pripfl / Red Bull Ring)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Business trifft Motorsport: Der Red Bull Ring ist weit mehr als die Bühne für Formel 1 & Co. An nahezu 365 Tagen im Jahr bietet der Red Bull Ring außergewöhnliche Locations, einzigartige Fahrerlebnisse und die perfekte Kulisse für Events, Meetings und Firmenfeiern mit bleibendem Eindruck.

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Der Red Bull Ring am Spielberg ist weltweit als Austragungsort spektakulärer Motorsport-Events bekannt. Jahr für Jahr locken Formel 1, MotoGP, DTM oder das Rennwochenende der Red Bull Ring Classics tausende Fans in die Steiermark. Doch was viele nicht wissen: Abseits der großen Rennwochenenden entwickelt sich die traditionsreiche Rennstrecke zu einer der außergewöhnlichsten Event- und Business-Locations Österreichs.

Nahezu das ganze Jahr über stehen Unternehmen, Vereinen und Organisationen vielseitige Räumlichkeiten für Veranstaltungen jeder Art zur Verfügung. Von exklusiven Meetings im kleinen Kreis über Seminare und Workshops bis hin zu Gala-Abenden, Produktpräsentationen oder Firmenfeiern mit mehreren hundert Gästen – der Red Bull Ring bietet den passenden Rahmen für Events mit 10 bis 500 Personen.

(Bild: Armin Walcher / Red Bull Ring)

Business mit Adrenalin verbinden
Was den Spielberg von klassischen Veranstaltungsorten unterscheidet, ist die Möglichkeit, professionelle Business-Events mit einzigartigen Erlebnissen zu kombinieren. Nach einer erfolgreichen Tagung selbst am Steuer eines leistungsstarken Fahrzeugs den legendären Grand-Prix-Kurs zu erleben oder auf den abwechslungsreichen Offroad-Tracks fahrerisches Geschick unter Beweis zu stellen – solche Programmpunkte machen aus einer Veranstaltung ein echtes Highlight.

Die Kombination aus Business und Motorsport schafft unvergessliche Momente, stärkt den Teamgeist und sorgt dafür, dass Kunden, Mitarbeiter oder Geschäftspartner noch lange von diesem besonderen Tag sprechen.

(Bild: Armin Walcher / Red Bull Ring)

Inspiration inmitten der Natur
Der Red Bull Ring liegt eingebettet in die beeindruckende Landschaft des Murtals und verbindet modernste Event-Infrastruktur mit der Ruhe und Weite der steirischen Natur. Ergänzt wird das Angebot durch die „beflügelnden Orte“ von TAUROA. Hochwertige Hotels, stilvolle Gastronomie und besondere Rückzugsorte schaffen ideale Voraussetzungen für mehrtägige Veranstaltungen, Incentives oder exklusive Firmenveranstaltungen.

So entsteht ein Gesamtpaket, das Arbeit, Genuss und außergewöhnliche Erlebnisse auf einzigartige Weise miteinander verbindet. Von der ersten Begrüßung bis zum letzten Programmpunkt wird jedes Event individuell geplant und professionell begleitet.

(Bild: Armin Walcher / Red Bull Ring)

Veranstaltungen mit bleibendem Eindruck
Ob Strategiemeeting, Kundenveranstaltung, Weihnachtsfeier, Jubiläum oder Teambuilding – der Red Bull Ring beweist eindrucksvoll, dass Business weit mehr sein kann als ein Termin im Kalender. Die einzigartige Atmosphäre einer internationalen Rennstrecke, kombiniert mit modern ausgestatteten Veranstaltungsräumen und außergewöhnlichen Fahrerlebnissen, macht jede Veranstaltung zu einem Erlebnis mit nachhaltiger Wirkung.

Wer seinem nächsten Business-Event eine besondere Bühne geben möchte, findet in Spielberg einen Ort, an dem Emotion, Professionalität und Gastfreundschaft perfekt zusammenspielen.

Alle Informationen zu den vielfältigen Business- und Eventmöglichkeiten finden Sie unter: www.redbullring.com

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