Haderlap: „Ich würde Bruckner einen Witz erzählen“

Drei Klangwolken

Die Klassische Klangwolke findet am Freitag, 4. September, statt; das Konzert mit Riccardo Chailly am Pult der Filarmonica della Scala und Pianist Alexander Malofeev wird live in den Donaupark übertragen. Am Sonntag, 6. September, lädt die Kinderklangwolke zum Mitmachen ein (ab 16 Uhr). Die Visualisierte Linzer Klangwolke ATTheENDLinz kann man am Samstag, 12. September, zwischen Lentos und Brucknerhaus erleben (ab 20.30 Uhr).

Linzer Brucknerfest

Festrednerin Maja Haderlap eröffnet das Brucknerfest am Sonntag, 13. September, im Brucknerhaus (ab 10.30 Uhr). Die musikalische Gestaltung liegt beim Oberösterreichische Jugendsinfonieorchester unter der Leitung von Kajsa Boström; auch Starbariton Rafael Fingerlos wirkt mit. Das Brucknerfest dauert bis

30. September.