Haderlap: „Ich würde Bruckner einen Witz erzählen“

Das Brucknerfest zählt zu den bedeutendsten Kulturereignissen in Österreich. Heuer findet es von 13. bis 30. September statt: Die Schriftstellerin Maja Haderlap eröffnet das Festival mit einer Festrede. Am Vorabend der Eröffnung findet die große Visualisierte Linzer Klangwolke statt.
Das Linzer Brucknerfest, das alljährlich internationale Musikerinnen und Musiker nach Linz bringt, trägt heuer das Motto „endlich“. Geboten werden hochkarätige, ausgewählte Konzerte, Ausstellungen und Workshops.
Die Festrede gehört allerdings keinem Politiker oder Musiker, sondern einer Autorin: Maja Haderlap, eine der wichtigsten literarischen Stimmen Österreichs, wird sie gestalten.
Mit ihrem Roman „Engel des Vergessens“ schuf sie ein Werk über Erinnerung, Verlust und die Geschichte der Kärntner Slowenen, das brachte ihr 2011 den Ingeborg-Bachmann-Preis und internationale Anerkennung ein. Haderlap ist keine Schriftstellerin der lauten Schlagzeilen, sondern der Wahrheiten. Die „Krone“ plauderte mit ihr vorab.
„Krone“: Ihre Texte kreisen oft um Erinnerung und Herkunft. Gibt es etwas aus Ihrer eigenen Vergangenheit, das Sie bis heute nicht loslässt?
Maja Haderlap: In letzter Zeit denke ich oft daran, wie es war, in enger Bindung zur Natur aufzuwachsen. Das Elternhaus war durchlässig für alle Jahreszeiten. Man war den Gerüchen, den unterschiedlichen Temperaturen viel mehr ausgesetzt als in den heutigen behaglichen Wohnungen. Die Erinnerung daran finde ich schön.
Drei Klangwolken
Die Klassische Klangwolke findet am Freitag, 4. September, statt; das Konzert mit Riccardo Chailly am Pult der Filarmonica della Scala und Pianist Alexander Malofeev wird live in den Donaupark übertragen. Am Sonntag, 6. September, lädt die Kinderklangwolke zum Mitmachen ein (ab 16 Uhr). Die Visualisierte Linzer Klangwolke ATTheENDLinz kann man am Samstag, 12. September, zwischen Lentos und Brucknerhaus erleben (ab 20.30 Uhr).
Linzer Brucknerfest
Festrednerin Maja Haderlap eröffnet das Brucknerfest am Sonntag, 13. September, im Brucknerhaus (ab 10.30 Uhr). Die musikalische Gestaltung liegt beim Oberösterreichische Jugendsinfonieorchester unter der Leitung von Kajsa Boström; auch Starbariton Rafael Fingerlos wirkt mit. Das Brucknerfest dauert bis
30. September.
Sie bewegen sich zwischen Sprachen, Kulturen und Identitäten. Wo und wann fühlen Sie sich zu Hause?
Ich schlage überall, wo ich mich länger aufhalte, eine Art Lager auf. Zu Hause bin ich bei meinen Freunden und bei der Familie.
Wir erleben derzeit eine Zeit multipler Krisen – von Kriegen über Klimawandel bis zu gesellschaftlicher Polarisierung. Welche Rolle kann Kultur einnehmen?
Ich glaube, dass Kunst und Kultur in der Krise an Bedeutung gewinnen werden, da sie vieles zur Sprache bringen, was in den Krisen zu verschwinden droht. Sie ermöglichen uns einen anderen, tieferen Blick auf unsere Existenz.
Wenn Sie mit Anton Bruckner an einem Tisch sitzen würden: Worüber würden Sie beide wohl bis spät in die Nacht diskutieren?
Das wäre eine Herausforderung, Bruckner soll ja verschlossen gewesen sein. Ob er mit einer Frau diskutieren würde? Ich würde ihm einen Witz erzählen und schauen, ob er bereit wäre zu lachen. Wenn nicht, würde ich ihm aus der Zukunft berichten, etwa, dass man den Jazz erfinden wird. Er war ja ein Meister der Improvisation.
Viele Menschen blicken mit Sorge auf die Zukunft. Was gibt Ihnen persönlich Hoffnung?
Meine Hoffnung ist, dass die Jungen Courage entwickeln und sich auf die Füße stellen, denn ihre Zukunft auf diesem Planeten wird gerade verjubelt. Aber dafür müssten sie ihre Blicke weg vom Display lenken und eine unverstellte Sicht auf die Welt entwickeln. Sonst wird sich nichts ändern. Zu warten, dass sich diejenigen bewegen, die von der jetzigen Situation profitieren, ist verlorene Liebesmüh.
Verraten Sie uns in ein paar Stichworte darüber, was im Fokus Ihrer Rede zum Brucknerfest stehen wird?
Ich werde Überlegungen zu aktuellen politischen und kulturellen Themen formulieren, die mir am Herzen liegen.
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