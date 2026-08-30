Auto prallt gegen Baum: Junge Männer (25, 26) tot

Der 26-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land war gemeinsam mit seinem 25-jährigen Beifahrer auf der L1328 von Ternberg in Richtung Grünburg unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Pkw in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpflock, fuhr über eine Wiese und prallte im Bereich eines Bachbettes seitlich gegen einen Baum.