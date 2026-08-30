Auto prallt gegen Baum: Junge Männer (25, 26) tot

Folgenschweren Unfall in Oberösterreich in der Nacht auf Sonntag: Ein 26-Jähriger und sein Beifahrer kamen ums Leben, als ihr Wagen bei Ternberg von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Für die beiden jungen Männer kam jede Hilfe zu spät.
Der 26-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land war gemeinsam mit seinem 25-jährigen Beifahrer auf der L1328 von Ternberg in Richtung Grünburg unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Pkw in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpflock, fuhr über eine Wiese und prallte im Bereich eines Bachbettes seitlich gegen einen Baum.
In Fahrzeug eingeklemmt
Beide Insassen wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Einsatzkräfte verstarben der 26-Jährige und sein 25-jähriger Beifahrer noch an der Unfallstelle.
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