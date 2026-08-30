Ex-Judoka Sabrina Filzmoser hilft nach Sturzflut

Kontakt zu Einheimischen abgebrochen

Ihre Kontakte in die Region nutzt Filzmoser nun auch in der aktuellen Krise. „Es ist schwer herauszufinden, wer betroffen ist und wie viele es tatsächlich sind. Zu vielen Menschen, die ich kenne, ist der Kontakt mittlerweile abgebrochen, weil sie komplett abgeschnitten sind, keinen Strom haben und deshalb ihre Handys nicht laden können“, erklärt die ehemalige Spitzensportlerin, die gerade von einem Judo Grand Slam in Lausanne (Schweiz) aus Hilfstransporte in die Krisenregion organisiert.