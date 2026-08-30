Hartberg gegen Ried ab 17 Uhr LIVE

Hartberg tritt mit guten Vorzeichen an. Die jüngsten sechs Duelle mit den Innviertlern in der Bundesliga wurden gewonnen, zudem gab es zu Hause bei drei 2:0-Siegen und vier 1:1 keine Niederlage. Für Selbstvertrauen sorgte auch der jüngste Auftritt in Altach. Mit einem 2:1 samt Siegestor von Benjamin Markus in der 93. Minute punkteten die Steirer unter Trainer-Rückkehrer Markus Schopp im vierten Ligaspiel erstmals, nach Niederlagen in Salzburg (0:1) und gegen Sturm Graz sowie die Austria (jeweils 0:2). „Für uns steht das dritte Heimspiel an. Da wir die ersten beiden Spiele verloren haben, ist es unsere Aufgabe, das zurechtzurücken. Das bedeutet, nicht nur ein gutes Spiel zu machen, sondern auch ein gutes Resultat zu holen“, sagte Schopp.