Hartberg gegen Ried ab 17 Uhr LIVE

Fünfte Runde in Österreichs Bundesliga: Hartberg empfängt Ried. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Hartberg tritt mit guten Vorzeichen an. Die jüngsten sechs Duelle mit den Innviertlern in der Bundesliga wurden gewonnen, zudem gab es zu Hause bei drei 2:0-Siegen und vier 1:1 keine Niederlage. Für Selbstvertrauen sorgte auch der jüngste Auftritt in Altach. Mit einem 2:1 samt Siegestor von Benjamin Markus in der 93. Minute punkteten die Steirer unter Trainer-Rückkehrer Markus Schopp im vierten Ligaspiel erstmals, nach Niederlagen in Salzburg (0:1) und gegen Sturm Graz sowie die Austria (jeweils 0:2). „Für uns steht das dritte Heimspiel an. Da wir die ersten beiden Spiele verloren haben, ist es unsere Aufgabe, das zurechtzurücken. Das bedeutet, nicht nur ein gutes Spiel zu machen, sondern auch ein gutes Resultat zu holen“, sagte Schopp.
Die Rieder fixierten ebenfalls zuletzt ihren ersten Saisonsieg, der GAK wurde mit 1:0 bezwungen. Nun will der Siebente auswärts nachlegen, und das gegen den einen Zähler dahinter liegenden Neunten.
„Der erste Sieg in dieser Liga-Saison war natürlich wichtig und gibt uns zusätzliches Selbstvertrauen. Gleichzeitig wissen wir, dass wir uns darauf nicht ausruhen können. In Hartberg erwartet uns ein Gegner, der sehr unangenehm zu bespielen ist“, erläuterte Ried-Trainer Mario Despotovic. Der letzte Erfolg seines Teams in Hartberg gelang am 18. September 2001 in der 2. ÖFB-Cup-Runde mit 2:1. „Es wird höchste Zeit, dass wir in der Bundesliga auch in Hartberg einen Dreier einfahren“, sagte Ried-Spieler Ante Bajic.
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