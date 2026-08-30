Hammer-Transfer perfekt: Kalajdzic zurück in Linz!

Warum er sich für den LASK entschied

„Ich freue mich riesig, wieder zurück beim LASK zu sein! Trotz der gemeinsamen Erfolge und nach allem, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, waren Stabilität und Konstanz ausschlaggebend für meinen nächsten Schritt. Genau das spüre ich beim LASK durchweg“, begründet Kalajdzic seinen Wechsel. „Entscheidend war auch, dass mit Didi Kühbauer jemand verlängert hat, der mich und meine Historie bestens kennt, mir viel Zeit und vor allem Vertrauen geschenkt hat, um wieder in meinen Rhythmus und in Form zu kommen. Das schätze ich sehr. Ich möchte unbedingt daran anknüpfen und das zurückzahlen!“