Hammer-Transfer perfekt: Kalajdzic zurück in Linz!

Perfekte Woche für den LASK! Nachdem man zuerst den Einzug in die Champions League fixieren konnte und dort auf Real Madrid und den FC Liverpool trifft, siegte man 3:0 gegen Altach. Was aber zur Nebensache wurde. Denn Meisterheld Sasa Kalajdzic stieg am Sonntag zur Mittagszeit aus dem Flieger und wird zu den Linzern zurückkehren!
Das 3:0 gegen Altach wurde am Samstagabend schnell zur Nebensache! Das große Hauptthema war nämlich ein anderes: Sasa Kalajdzic! Denn der Stürmer kehrt nach Linz zurück.
Am Sonntag vermeldete der Verein die Vollzugsmeldung: Der ÖFB-Teamspieler wechselt von den Wolverhampton Wanderers zum LASK und unterschreibt bis 2029! An einem möglichen Weiterverkauf ist der englische Premier-League-Absteiger beteiligt – laut britischen Medien mit 50 Prozent der Ablösesumme.
Warum er sich für den LASK entschied
„Ich freue mich riesig, wieder zurück beim LASK zu sein! Trotz der gemeinsamen Erfolge und nach allem, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, waren Stabilität und Konstanz ausschlaggebend für meinen nächsten Schritt. Genau das spüre ich beim LASK durchweg“, begründet Kalajdzic seinen Wechsel. „Entscheidend war auch, dass mit Didi Kühbauer jemand verlängert hat, der mich und meine Historie bestens kennt, mir viel Zeit und vor allem Vertrauen geschenkt hat, um wieder in meinen Rhythmus und in Form zu kommen. Das schätze ich sehr. Ich möchte unbedingt daran anknüpfen und das zurückzahlen!“
Wenige Tage vor dem Ende des Transferfensters ging alles ganz schnell. Der große Meisterheld landete am Sonntag zur Mittagszeit am Linzer Flughafen und wird die schwarz-weißen Überflieger auf der ganz großen Bühne namens Champions League vertreten – und das, obwohl er vor rund zwei Wochen noch feierlich verabschiedet worden war.
„Die bisherige Zeit hier in Linz zählt zu den Highlights meiner Karriere. Dass es nun auch in der Champions League weitergeht und wir uns auf höchstem Niveau messen können, ist noch einmal das i-Tüpfelchen“, freut sich Kalajdzic. Der 29-Jährige war in der Vorsaison als Leihspieler nach Linz gekommen und wurde zu einer der prägenden Figuren des historischen Doublegewinns.
Buric: „Er hat deutliche Abstriche gemacht“
„Sasa hatte konkrete Angebote aus der Serie A und der Deutschen Bundesliga auf dem Tisch. Wenn es rein ums Finanzielle gegangen wäre, hätten wir nicht den Hauch einer Chance gehabt“, schildert Sportdirektor Dino Buric. „Er hat deutliche Abstriche gemacht und sich für den sportlichen Weg entschieden – für eine Mannschaft, die er kennt, für ein Umfeld, in dem er zu alter Stärke zurückgefunden hat, und nicht zuletzt für die Champions League. Diese Entscheidung sagt viel über Sasa aus. Und sie sagt einiges darüber, wo dieser Klub heute steht.“
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