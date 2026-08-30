Cosmo, Gregerl und Nadine: Promis in der PlusCity

Für jeden Fan ist hier der richtige Star dabei!

Am 4. September gibt’s um 18 Uhr nicht nur eine Talkrunde mit Moderatorin Alina Zellhofer und Sportexperte Roman Mählich – auch Nationalteamspieler Michael Gregoritsch ist Teil der prominenten Runde und bleibt für Fotos und Autogramme. Um 19.30 Uhr folgen dann Auftritt und Autogrammstunde von und mit Eurovision-Song-Contest-Teilnehmer Cosmo.