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Cosmo, Gregerl und Nadine: Promis in der PlusCity

Oberösterreich
30.08.2026 16:00
Der sympathische Cosmo tritt um 19.30 Uhr auf und bleibt auch noch für Fotos und das Meet & ...
Der sympathische Cosmo tritt um 19.30 Uhr auf und bleibt auch noch für Fotos und das Meet & Greet der „Krone“.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Songcontest-Teilnehmer Cosmo, ÖFB-Kicker Michael Gregoritsch und Topmodel Nadine Mirada sind bei der großen Geburtstagsfeier der PlusCity dabei. Mit allen Stars gibt’s Meet & Greets zu gewinnen!

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Geburtstag mit Promi-Faktor! Von 3. bis 6. September ist jeder Gast in der PlusCity gleichzeitig auch ein Partygast, denn der Einkaufstempel in Pasching feiert wie alle Jahre eine große Geburtstagssause. Da warten nicht nur viele Gutscheinaktionen und Gewinnspiele, sondern auch ein buntes Rahmenprogramm. 

Sie ist das Gesicht der Marke Guess und international gefragt: Model Nadine Mirada.
Sie ist das Gesicht der Marke Guess und international gefragt: Model Nadine Mirada.(Bild: Bazzoka Creative GmbH)

Fashion-Shows
Ab 3. September tritt das international gefragte Model und Testimonial der Marke Guess, Nadine Mirada, bei den Fashion-Shows auf, bei denen man sich gleich fürs nächste Shopping-Erlebnis inspirieren lassen kann. Doch der große Höhepunkt der Geburtstagsfeier wartet am darauffolgenden Tag

Für jeden Fan ist hier der richtige Star dabei!
Am 4. September gibt’s um 18 Uhr nicht nur eine Talkrunde mit Moderatorin Alina Zellhofer und Sportexperte Roman Mählich – auch Nationalteamspieler Michael Gregoritsch ist Teil der prominenten Runde und bleibt für Fotos und Autogramme. Um 19.30 Uhr folgen dann Auftritt und Autogrammstunde von und mit Eurovision-Song-Contest-Teilnehmer Cosmo.

Topmodel Nadine Mirada wird am 4. September wieder mit dabei sein. Mit allen drei Promis verlost die „Krone“ je 1x2 Plätze für ein exklusives Meet & Greet. Alle Informationen und Zeiten zu den Geburtstagsaktionen gibt´s unter www.pluscity.at/events

Nationalteamspieler Michael Gregoritsch gibt um 18 Uhr Autogramme. Zwei „Krone“-Gewinner treffen ...
Nationalteamspieler Michael Gregoritsch gibt um 18 Uhr Autogramme. Zwei „Krone“-Gewinner treffen ihn exklusiv!(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Die Teilnahme am Gewinnspiel bis 1. September um 9 Uhr möglich: www.krone.at/gewinnspiele

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