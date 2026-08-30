Cosmo, Gregerl und Nadine: Promis in der PlusCity

Songcontest-Teilnehmer Cosmo, ÖFB-Kicker Michael Gregoritsch und Topmodel Nadine Mirada sind bei der großen Geburtstagsfeier der PlusCity dabei. Mit allen Stars gibt’s Meet & Greets zu gewinnen!
Geburtstag mit Promi-Faktor! Von 3. bis 6. September ist jeder Gast in der PlusCity gleichzeitig auch ein Partygast, denn der Einkaufstempel in Pasching feiert wie alle Jahre eine große Geburtstagssause. Da warten nicht nur viele Gutscheinaktionen und Gewinnspiele, sondern auch ein buntes Rahmenprogramm.
Fashion-Shows
Ab 3. September tritt das international gefragte Model und Testimonial der Marke Guess, Nadine Mirada, bei den Fashion-Shows auf, bei denen man sich gleich fürs nächste Shopping-Erlebnis inspirieren lassen kann. Doch der große Höhepunkt der Geburtstagsfeier wartet am darauffolgenden Tag
Für jeden Fan ist hier der richtige Star dabei!
Am 4. September gibt’s um 18 Uhr nicht nur eine Talkrunde mit Moderatorin Alina Zellhofer und Sportexperte Roman Mählich – auch Nationalteamspieler Michael Gregoritsch ist Teil der prominenten Runde und bleibt für Fotos und Autogramme. Um 19.30 Uhr folgen dann Auftritt und Autogrammstunde von und mit Eurovision-Song-Contest-Teilnehmer Cosmo.
Topmodel Nadine Mirada wird am 4. September wieder mit dabei sein. Mit allen drei Promis verlost die „Krone“ je 1x2 Plätze für ein exklusives Meet & Greet. Alle Informationen und Zeiten zu den Geburtstagsaktionen gibt´s unter www.pluscity.at/events
Die Teilnahme am Gewinnspiel bis 1. September um 9 Uhr möglich: www.krone.at/gewinnspiele
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